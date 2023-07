Sciacallaggio No Vax sulla morte di Andrea Purgatori

La morte di Andrea Purgatori, giornalista e conduttore di Atlantide su La7, ha dato il via a una serie di interventi social che agitano gli ambienti No Vax rilanciando lo slogan “nessuna correlazione”. Sotto il tweet di Raffaella Regoli, giornalista del programma televisivo Fuori dal Coro (Mediaset) particolarmente seguito da questi ambienti, si riscontrano diversi commenti con le emoji delle siringhe al fine di associare il decesso del conduttore con le vaccinazioni anti Covid, mentre altri accusano il giornalista di essere «stato complice su Covid e “vaccinazioni”». C’è chi va oltre, cogliendo la notizia con gioia scrivendo «Pro siero .. quindi fottesega… avanti con la pulizia…», mentre altri contestano la giornalista di Fuori Dal Coro per il suo tweet: «Brava Regoli il tuo obbiettivo raggiunto a lei non frega nulla della morte di Purgatori.Voleva scatenare l’odio». Quelli nel tweet di Regoli sono solo alcuni esempi.

«Il tempo è galantuomo» scrive via Facebook Paolo Pace, già esponente del partito Ancora Italia e successivamente candidato alla Camera con Italia Sovrana e Popolare, condividendo gli screenshot riguardanti il decesso di Purgatori e quelli relativi ai suoi interventi critici contro i No Vax nel corso della pandemia Covid-19. Nello screen leggiamo il seguente commento: «L’ennesimo odiatore ultravax che se ne va per malore o malattia fulminante. Ancora negate la correlazione? Ok, allora è il karma».

Commenti simili si riscontrano all’interno del gruppo Facebook Danni Collaterali in un post di cordoglio pubblicato dal suo amministratore, l’ex senatore Gianluigi Paragone: «Un altro mercenario in meno» scrive l’utente Filippo, «La sfoltita prosegue» commenta Lucia, «Bravo e serio. Rip» pubblica l’utente David, «Eppure ci credeva nel siero magico» scrive un’altra utente condividendo lo screenshot dell’intervento Twitter di Purgatori dove definiva i medici No Vax criminali.

Sempre via Facebook, diversi utenti condividono un video del canale Telegram di disinformazione e complottista Buffonate di Stato (ne parliamo qui, qui, qui e qui) in viene mostrato l’intervento di Andrea Purgatori a favore dei vaccini anti Covid seguito dall’annuncio del suo decesso con una musichetta di sottofondo.

L’ondata di post e commenti che piacciono agli ambienti No Vax si riscontrano particolarmente via Telegram. Davide Zedda, giornalista sardo noto per la diffusione di notizie false (ne parliamo qui, qui e qui) scrive dal suo canale con oltre 75 mila iscritti: «Purgatori era notoriamente anche un debunker, e in merito alla campagna vaccinale Covid 19, o meglio in riferimento a chi ancora non si era vaccinato si esprimeva così come potete sentire nel video. Lui era vaccinato, era sano, ma è morto dopo una malattia fulminante».

Dal canale LR, Geopolitica e News (“Lombardia Russia, Geopolitica e News“) leggiamo il seguente intervento degli amministratori: «Morto Andrea Purgatori dopo una breve e fulminante malattia: nessuna correlazione… Ci piace ricordarlo con un video mentre sostiene il “vaccino” contro il covid, sostiene il green pass e mentre insulta Paolo Brosio la cui unica colpa era sostenere le cure domiciliari precoci e mettere in dubbio l’efficacia del siero magico sperimentale… Paolo Brosio è ancora qui… Purgatori no… Evidentemente tra i due aveva ragione Brosio… Spiaze…».

All’interno del canale Telegram O.S.A. Italia (Associazione Operatori Sicurezza Associati) viene condiviso il post del canale La Banda degli Idraulici in cui la citazione di Purgatori Il vaccino è l’unico orizzonte viene commentato con queste parole: «Quando vedi un solo orizzonte e poi risulta molto ristretto, caZZa…».

La lista degli interventi prosegue con il gruppo Telegram Gli amici di Radio Radio (l’emittente che nel corso della pandemia Covid-19 ha ospitato personaggi controversi sulla vaccinazione e non solo) dove un utente condivide il post del canale La civetta bianca in cui vengono elencate le citazioni di Andrea Purgatori a favore delle vaccinazioni con una nota finale: «Andrea Purgatori schiatta questa mattina a Roma in ospedale dopo una breve fulminante malattia».

«Il merito è del vaccino» scrivono come “citazione” nel canale Telegram Resistenza Attiva. Un post particolarmente condiviso da noti gruppi è quello del complottista Ugo Fuoco (ne parliamo qui, qui e qui), lo stesso che festeggiò la morte di David Sassoli:

È MORTO IL GIORNALISTA ANDREA PURGATORI, ODIAVA I NO VAX CHE CONSIDERAVA ‘CAPRE’. VOLEVA VACCINARE TUTTO IL MONDO. Il celebre giornalista televisivo Andrea Purgatori è deceduto a seguito di una malattia fulminante. Nota la sua posizione ipervaccinista. Era infastidito da qualsiasi non vaccinato con cui litigava in Tv. Considerava i No Vax ‘Capre’ mutuando tale espressione da Sgarbi e riattribuendola a chi non intendesse lasciarsi inoculare. Voleva vaccinare il mondo intero. È sempreh successoh. Le certezze granitiche sono un pericolo enorme.

Passano le ore dall’annuncio del decesso e i contenuti di questo genere vengono continuamente “sfornati”, ma ci fermiamo qui.

