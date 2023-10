Medio Oriente, il messaggio congiunto di Italia, Usa, Francia, Germania e Gran Bretagna: «Sostegno a Israele ma si rispetti il diritto internazionale». Continuano i raid su Gaza

Sostegno a Israele e al suo «diritto di difendersi dal terrorismo», ma anche «rispetto del diritto internazionale umanitario» e «protezione dei civili». È questo il messaggio ribadito dai presidenti di Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia sulla situazione in Medio Oriente. Dopo un colloquio telefonico, i cinque leader hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui chiedono il rilascio immediato di tutti gli ostaggi e si dicono «impegnati a uno stretto coordinamento per sostenere i cittadini presenti nella regione, in particolare quelli desiderosi di lasciare Gaza». La dichiarazione porta la firma di Joe Biden, Emmanuel Macron, Rishi Sunak, Olaf Scholz e Giorgia Meloni. I cinque leader hanno accolto con favore l’invio dei primi convogli umanitari e si sono impegnati a «continuare uno stretto coordinamento diplomatico, anche con i partner chiave della regione, per prevenire l’estendersi del conflitto, preservare la stabilità in Medio Oriente e lavorare verso una soluzione politica e una pace duratura».

La situazione a Gaza

E all’indomani dell’avvertimento dell’Iran, che ha minacciato lo scenario di una «crisi incontrollabile», i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza continuano. Nelle scorse ore, ha fatto sapere l’agenzia di stampa palestinese Wafa, l’esercito di Tel Aviv ha condotto raid aerei vicino a due ospedali di gaza, quello di Al-Shifa e quello di Al-Quds. L’Idf non ha confermato l’attacco e, come già accaduto per l’ospedale anglicano colpito il 17 ottobre, ha respinto ogni accusa. «Hamas mette direttamente in pericolo gli abitanti di Gaza, gli israeliani e la comunità internazionale», ha affermato l’esercito israeliano condividendo le immagini di lanciarazzi palestinesi collocati vicino a scuole, ospedali e una sede delle Nazioni Unite a Gaza. A Jabalya, a nord della Striscia, almeno 17 persone sono morte in un bombardamento israeliano. Lo riferisce il ministero degli Interni di Gaza, secondo cui le vittime sarebbero membri del clan familiare el-Batash, parenti di uno dei leader politici della Jihad islamica. Secondo alcuni testimoni sul posto, sotto le macerie ci sarebbero altre vittime.

Il rischio escalation

In totale, ha fatto sapere il portavoce militare dell’Idf, sono oltre 320 gli obiettivi colpiti dall’esercito di Israele la notte scorse nella Striscia di Gaza. Tra questi ci sono anche alcuni tunnel, in cui – sostiene Tel Aviv – si nascondevano miliziani e decine di centri operativi di Hamas. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione dei suoi generali e del gabinetto di guerra per valutare l’escalation del conflitto. E intanto, fa sapere Reuters, Israele ha ammassato carri armati e truppe vicino al confine recintato attorno a Gaza, che attendono solo il via libera dei vertici militari per iniziare l’invasione di terra sulla Striscia. I timori di una nuova escalation sono aumentati durante il fine settimana, con il Pentagono che ha inviato una quantità significativa di forze navali in Medio Oriente, comprese due portaerei, navi di supporto e circa 2mila Marines.

Due palestinesi uccisi in Cisgiordania

«Ciò che stiamo vedendo è la prospettiva di una significativa escalation di attacchi contro le nostre truppe e il nostro popolo in tutta la regione», ha detto ieri il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin. Anche fuori dalla Striscia le tensioni non mancano. In Cisgiordania questa mattina due palestinesi sono morti e quattro sono rimasti feriti durante gli scontri con l’esercito israeliano nel campo profughi di Jalazoun, a nord di Ramallah. Lo rende noto il ministero della Sanità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), secondo cui i due morti – Mahmoud Saif Al -Tarish Nakhla e Muhammad Nidal Alyan – sarebbero stati uccisi «da proiettili». Secondo quanto raccontato alla Reuters da alcuni residenti, i militari israeliani avrebbero fatto irruzione nel campo ed effettuato numerosi arresti, scontrandosi con alcuni uomini che lanciavano pietre. L’Idf non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

La tensione con il Libano

Spostandosi a nord, più precisamente al confine tra Israele e Libano, la situazione resta tesa. L’esercito di Tel Aviv ha fatto sapere di aver colpito una cellula terroristica in territorio libanese e di aver distrutto una postazione per il lancio di razzi. Secondo il portavoce dell’Idf, la cellula stava programmando un attacco sulla cittadina israeliana di Shlomi. Nella notte, le Forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver colpito anche una struttura di Hezbollah in Libano.

Il pressing degli Usa per guadagnare tempo

Parallelamente alla guerra sul campo, proseguono anche gli sforzi diplomatici internazionali. Secondo quanto riporta il New York Times, la Casa Bianca avrebbe consigliato al governo israeliano «di ritardare un’invasione di terra di Gaza» così da guadagnare tempo per i negoziati sul rilascio degli ostaggi. Un altro obiettivo di Washington, aggiunge il giornale americano, resta quello di far arrivare più aiuti umanitari ai palestinesi per evitare un bagno di sangue tra i civili. Gli Stati Uniti, insomma, continuano a sostenere l’ingresso dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, ma ciò che è accaduto dopo il rilascio delle due donne statunitensi – precisa il New York Times – «ha indotto l’amministrazione Biden a far pressing sugli israeliani perché concedano il tempo di negoziare il rilascio degli altri 212 ostaggi». Nel frattempo, Israele assicura che non ci sarà «nessun cessate il fuoco» a Gaza per permettere la liberazione degil ostaggi. A dirlo è Jonathan Conricus, portavoce dell’esercito israeliano. Intervistato dalla Cnn, il funzionario ha affermato di non essere a conoscenza delle richieste di Washington per un rinvio dell’operazione di terra sulla Striscia.

Credits foto: EPA/Hannibal Hanschke | Soldati israeliani si preparano all’invasione di terra vicino al confine con Gaza (23 ottobre 2023)

Leggi anche: