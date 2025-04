Achille Lauro ci casca di nuovo, concerto segreto in piazza di Spagna: il live per pochissimi fan – Il video

Il cantautore 34enne ha presentato così il suo ultimo album, «Comuni mortali». Poche migliaia di fan hanno potuto prenotarsi per assistere all'esibizione, annunciata solo la mattina

Un concerto segreto «cotto e mangiato» quello di Achille Lauro sulla scalinata di Trinità dei Monti in Piazza di Spagna nella sua Roma. Un altro concerto a sorpresa, regalato a pochi fan fortunati che erano riusciti a prenotasi dopo l’annuncio poche ore prima sui suoi canali social.

Il precedente al Foro Italico

Il cantautore 34enne già due settimane fa aveva messo in piedi un’esibizione per circa 1.500 fan. Quella volta al Foro Italico, Achille Lauro aveva registrato il videoclip del suo ultimo singolo, «Amor». Un vero e proprio omaggio a Roma, «forse una delle mie più belle di sempre», aveva detto.

Il concerto segreto in piazza di Spagna

Achille Lauro aveva anticipato sui social il testo del brano avrebbe cantato alle 20.30 di questa sera, 14 aprile, in piazza di Spagna. E così centinaia di fan si sono presentati con fogli e cellulari alla mano, accompagnandolo nell’esibizione che ha definito «cotta e mangiata», senza fronzoli insomma, di «Comuni mortali», il suo ultimo album. Un’ora di concerto, con i grandi classici del repertorio di Achille Lauro, da Rolls Royce e Incoscienti giovani. Infine un omaggio ad Antonello Venditti con Notte prima degli esami. E ora l’appuntamento è per il 29 giugno e l’1 luglio al Circo Massimo, per due date già sold out, e ancora il 6 e 7 marzo al Palazzo dello Sport.