ClioMakeUp e la separazione dal marito Claudio: «Gli ho lasciato la casa, ci sentiamo solo per le figlie. Tra noi non funzionava più da tempo»

Il racconto dell'influencer makeup artist a un anno dalla rottura

È passato un anno dalla fine del matrimonio tra Clio Zammatteo, nota al grande pubblico come ClioMakeUp, e Claudio Midolo. Oggi, la fondatrice del brand Clio MakeUp rompe il silenzio su come è cambiata la sua quotidianità dopo la separazione. Rispondendo alle domande dei follower su Instagram, l’imprenditrice ha parlato del nuovo assetto familiare e del rapporto, ormai solo genitoriale e professionale, con l’ex marito che i fan conoscevano bene per le sue comparse nei video YouTube. «Ci sentiamo il giusto per assicurarci che le nostre figlie stiano bene e che vada tutto liscio», ha raccontato l’influencer.

«Tra noi non andava da un bel po’»

Un equilibrio costruito nel tempo, dopo un lungo periodo in cui la relazione attraversava già forti criticità: «Abbiamo avuto un anno per metabolizzare. Le cose non funzionavano da un po’. Quando poi si esce da un periodo del genere, se ci si è voluti bene, se si è costruita una famiglia, si capisce che qualcosa si era rotto e quindi probabilmente doveva andare così». Il matrimonio tra Clio e Claudio, celebrato nel 2008 a New York, era stato per anni anche un sodalizio professionale. Insieme avevano costruito un’attività di successo, diventando un punto di riferimento nel settore del beauty online. Oggi, il rapporto personale si è chiuso, ma resta attiva la collaborazione lavorativa all’interno del marchio ClioMakeUp.

Il trasloco in una casa nuova

Nella sua testimonianza social, la makeup artist ha condiviso anche un passaggio personale importante: il trasloco imminente in una nuova casa, più vicina alla scuola delle figlie, Grace Cloe e Joy Claire. Si tratta di un cambio non solo logistico, ma anche simbolico. La vecchia abitazione, ha spiegato, era stata completata dalla coppia nel 2020, quando rientrarono dagli Stati Uniti, ed era stata originariamente costruita dalla famiglia di Midolo. «Gli ho detto: “È giusto che ci stia tu”», ha raccontato, riferendosi alla decisione di lasciargliela. «Io ho trovato un appartamentino tutto mio, da finire. È un nuovo inizio». La fine della relazione era stata annunciata pubblicamente lo scorso anno con una nota congiunta dopo varie indiscrezioni: «Con cuore pesante comunichiamo la nostra separazione».