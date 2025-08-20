Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
L’Eurovision 2026 sarà a Vienna, l’annuncio ufficiale sul calendario: quando comincia il festival europeo

20 Agosto 2025 - 09:15 Giulia Norvegno
L'Esc torna in Austria dopo 11 anni. L'evento si terrà sul palco della storica Wiener Stadthalle

Sarà Vienna la città che ospiterà l’Eurovision Song Contest 2026. L’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina dal direttore generale dell’ORF, Roland Weißmann, durante il programma Ö3-Wecker. Il palcoscenico dell’evento sarà la storica Wiener Stadthalle, che aveva già accolto la manifestazione nel 2015.

Il calendario dell’Eurovision 2026

Il calendario prevede due semifinali, in programma martedì 12 e giovedì 14 maggio, mentre la finalissima si svolgerà sabato 16 maggio. L’assegnazione all’Austria – che aveva già ospitato il contest nel 1967 e nel 2015 – conferma la capitale danubiana tra le mete europee più apprezzate per i grandi eventi musicali internazionali. A vincere la gara nell’edizione 2025 era stato proprio l’austriaco Johannes Pietsch, noto come JJ. Il cantautore originario delle Filippine aveva conquistato il pubblico con il suo Wasted Love.

