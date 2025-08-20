L’Eurovision 2026 sarà a Vienna, l’annuncio ufficiale sul calendario: quando comincia il festival europeo

L'Esc torna in Austria dopo 11 anni. L'evento si terrà sul palco della storica Wiener Stadthalle

Sarà Vienna la città che ospiterà l’Eurovision Song Contest 2026. L’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina dal direttore generale dell’ORF, Roland Weißmann, durante il programma Ö3-Wecker. Il palcoscenico dell’evento sarà la storica Wiener Stadthalle, che aveva già accolto la manifestazione nel 2015.

Il calendario dell’Eurovision 2026

Il calendario prevede due semifinali, in programma martedì 12 e giovedì 14 maggio, mentre la finalissima si svolgerà sabato 16 maggio. L’assegnazione all’Austria – che aveva già ospitato il contest nel 1967 e nel 2015 – conferma la capitale danubiana tra le mete europee più apprezzate per i grandi eventi musicali internazionali. A vincere la gara nell’edizione 2025 era stato proprio l’austriaco Johannes Pietsch, noto come JJ. Il cantautore originario delle Filippine aveva conquistato il pubblico con il suo Wasted Love.