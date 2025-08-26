Gianni Morandi, nuovo stop dai social. «Il telefono non ce la fa più a starmi dietro». Il precedente e le paure sulla salute – Il video

È la seconda volta in due anni che Morandi mette in pausa i suoi profili social. I fan si interrogano sulla decisione. La prima volta i suoi numerosissimi follower avevano temuto per le sue condizioni di salute

Ogni tanto è bene staccare dai social media. E Gianni Morandi sembra averlo capito bene: per la seconda volta in due anni ha infatti annunciato ai suoi affezionatissimi fan che si prenderà un periodo di pausa da post, stories e reel. «Ciao a tutti» esordisce nel video «Volevo dirvi che volevo prendermi una pausa dai social. Da Instagram e da Facebook, quindi ci vedremo tra un po’ di tempo» conclude Morandi con un grosso sorriso stampato in volto. Una decisione che non sembra quindi molto sofferta per il cantante emiliano, che nella descrizione del post inserisce la consueta nota ironica: «mi prendo una pausa dai social… il telefono non ce la fa più a starmi dietro!».

Quello di Morandi non è un seguito di poco conto, soprattutto considerato il confronto anagrafico con altri influencer del suo stesso calibro. A 80 anni il cantante bolognese può vantare due milioni di follower su Instagram e più di tre su Facebook. Le reazioni nei commenti sono state, come di consueto, numerose: tra chi si complimenta con la scelta dell’artista: «Fai benissimo Gianni ogni tanto fa bene prendersi una pausa da tutti i social noi ti aspettiamo presto» e chi invece vede nella pausa una possibile preparazione per una sorpresa: «Spero tu stia preparando qualcosa, non vedo l’ora di vederlo». Altri invece si dimostrano preoccupati dalla scelta di Morandi, ipotizzando eventuali problemi di salute: «Giusto così Gianni ogni tanto c’è bisogno di fermarsi l’importante è che tu stia bene», o ancora «Gianni non me fa sta in pensiero, lontano da fuochi domestici e fratte», ricordando l‘incidente che è costato al cantante numerose ustioni nel 2021, e di cui porta ancora i segni sulle mani.

Lo stop ai social nel 2023

Il cantante aveva già scelto di prendersi una pausa dai social nel settembre 2023, avvisando per tempo i fan di volersi fermare per un po’. All’epoca il cantante aveva spiegato di volersi disintossicare un po’ dai social e dalla frenesia del continuo pubblicare e ricevere commenti (a cui risponde sempre personalmente). «Chissà magari ci farà bene», aveva detto all’epoca. Una frase che qualcuno aveva interpretato come la necessità di prendere una pausa per questioni di salute. Le preoccupazioni per le condizioni di Morandi sono durate poco però, visto che a ottobre 2023 è regolarmente tornato a postare prima su Facebook e poi su Instagram.