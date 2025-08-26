Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerPensioniViolenza sulle donne
CULTURA & SPETTACOLOGianni MorandiSocial mediaVideo

Gianni Morandi, nuovo stop dai social. «Il telefono non ce la fa più a starmi dietro». Il precedente e le paure sulla salute – Il video

26 Agosto 2025 - 19:31 Ugo Milano
embed
È la seconda volta in due anni che Morandi mette in pausa i suoi profili social. I fan si interrogano sulla decisione. La prima volta i suoi numerosissimi follower avevano temuto per le sue condizioni di salute

Ogni tanto è bene staccare dai social media. E Gianni Morandi sembra averlo capito bene: per la seconda volta in due anni ha infatti annunciato ai suoi affezionatissimi fan che si prenderà un periodo di pausa da post, stories e reel. «Ciao a tutti» esordisce nel video «Volevo dirvi che volevo prendermi una pausa dai social. Da Instagram e da Facebook, quindi ci vedremo tra un po’ di tempo» conclude Morandi con un grosso sorriso stampato in volto. Una decisione che non sembra quindi molto sofferta per il cantante emiliano, che nella descrizione del post inserisce la consueta nota ironica: «mi prendo una pausa dai social… il telefono non ce la fa più a starmi dietro!».

I commenti all’ultimo stop dai social di Morandi

Quello di Morandi non è un seguito di poco conto, soprattutto considerato il confronto anagrafico con altri influencer del suo stesso calibro. A 80 anni il cantante bolognese può vantare due milioni di follower su Instagram e più di tre su Facebook. Le reazioni nei commenti sono state, come di consueto, numerose: tra chi si complimenta con la scelta dell’artista: «Fai benissimo Gianni ogni tanto fa bene prendersi una pausa da tutti i social noi ti aspettiamo presto» e chi invece vede nella pausa una possibile preparazione per una sorpresa: «Spero tu stia preparando qualcosa, non vedo l’ora di vederlo». Altri invece si dimostrano preoccupati dalla scelta di Morandi, ipotizzando eventuali problemi di salute: «Giusto così Gianni ogni tanto c’è bisogno di fermarsi l’importante è che tu stia bene», o ancora «Gianni non me fa sta in pensiero, lontano da fuochi domestici e fratte», ricordando l‘incidente che è costato al cantante numerose ustioni nel 2021, e di cui porta ancora i segni sulle mani.

Lo stop ai social nel 2023

Il cantante aveva già scelto di prendersi una pausa dai social nel settembre 2023, avvisando per tempo i fan di volersi fermare per un po’. All’epoca il cantante aveva spiegato di volersi disintossicare un po’ dai social e dalla frenesia del continuo pubblicare e ricevere commenti (a cui risponde sempre personalmente). «Chissà magari ci farà bene», aveva detto all’epoca. Una frase che qualcuno aveva interpretato come la necessità di prendere una pausa per questioni di salute. Le preoccupazioni per le condizioni di Morandi sono durate poco però, visto che a ottobre 2023 è regolarmente tornato a postare prima su Facebook e poi su Instagram.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Katia Ricciarelli, il veleno dopo l’addio a Pippo Baudo: «Alla sua assistente ha intestato due case. Per parlargli dovevo chiamare lei»

2.

Eleonora Sesana e la vita da assistente di Fedez: «Il segreto? Pazienza. Tanta». E su di lui: «Non è empatico ma è generoso»

3.

Vittorio Sgarbi e i graffiti del Leoncavallo vincolati, la lezione dopo lo sfratto: «Erano come la Cappella Sistina: oggi quel posto non ha più senso»

4.

Federica Pellegrini fuori da “Ballando”: «Hanno preferito un altro nome». I motivi della decisione: dai contratti pronti all’ex Magnini in pista

5.

Bianca Balti, come sta a un anno dalla scoperta del tumore: «Potrebbero essere i miei ultimi giorni, ecco cosa non farò mai» – Il video

leggi anche
crosetto
CULTURA & SPETTACOLO

Crosetto canta la canzone pacifista di Morandi: «Fatela ascoltare a Putin» – Il video

Di Alba Romano
Fiorello, Amadeus, Gianni Morandi e Biggio
CULTURA & SPETTACOLO

Fiorello imbarazza Amadeus, la folle live social su come lo fa tornare in Rai e a Sanremo: «Guarda quanta gente: non sono più abituato» – Il video

Di Giulia Norvegno
CULTURA & SPETTACOLO

Fabio Rovazzi è tornato: «Senza Fedez il successo mi avrebbe travolto. Morandi? Un maestro, è il Justin Bieber italiano» – L’intervista

Di Gabriele Fazio
SPORT

Il Bologna alza la Coppa Italia all’Olimpico, l’impresa contro il Milan dopo 51 anni: esultano Cremonini e Morandi davanti a Sinner e Salvini

Di Giovanni Ruggiero
CULTURA & SPETTACOLO

I Pinguini non sbagliano (mai), a differenza di Myss Keta e Capo Plaza – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Di Gabriele Fazio
enzo iacchetti
CULTURA & SPETTACOLO

Enzo Iacchetti ha litigato con Gianni Morandi: «Non ci parliamo più dall’ultimo Sanremo»

Di Alessandro D’Amato
ATTUALITÀ

Gianni Morandi e il video per gli angeli del fango in val di Zena: «In località Farneto, vicino casa mia, ci si rimbocca le maniche» – Il video

Di Alba Romano
gianni morandi mina celentano
CULTURA & SPETTACOLO

Gianni Morandi e il festival di Sanremo da organizzare con Mina e Celentano

Di Redazione
CULTURA & SPETTACOLO

Gianni Morandi compare sui social con una grossa benda sull’occhio, poi la spiegazione: «Un intervento al cristallino»

Di Redazione
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2024, l’eterno ragazzo Morandi fa cantare tutto l’Ariston: il ritorno dopo la chiamata di Amadeus

Di Redazione
CULTURA & SPETTACOLO

«Tutti i baci hanno gli stessi diritti, vi potete baciare senza fare scandalo»: lo show di Marco Mengoni – Il video

Di Redazione
CULTURA & SPETTACOLO

La scaletta della terza serata di Sanremo: a che ora arrivano Ramazzotti, Russell Crowe e Morandi. Spunta un ospite a sorpresa

Di Redazione