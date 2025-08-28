Trump non ha cacciato Ursula von der Leyen dal vertice alla Casa Bianca sull’Ucraina

Tutte le fonti indipendenti e i resoconti ufficiali dimostrano che la presidente della Commissione europea ha partecipato normalmente ai colloqui per l'Ucraina

Circola la presunta notizia riguardo un presunto “schiaffo diplomatico” inflitto da Donald Trump a Ursula von der Leyen. Secondo la narrazione, durante l’incontro alla Casa Bianca per l’Ucraina, il presidente USA avrebbe invitato la presidente della Commissione europea a lasciare la stanza, dicendole che doveva parlare solo con i leader. Si tratta di una notizia del tutto infondata, soprattutto perché Ursula von der Leyen partecipò all’intero incontro.

Per chi ha fretta

Nessuna fonte americana o internanionale ha riportato un episodio del genere durante il vertice alla Casa Bianca.

Dopo l’incontro, sia Trump che Ursula von der Leyen hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali non rivelano alcuno scontro.

Il politico tedesco Omid Nouripour aveva inizialmente citato l’episodio, per poi scusarsi per aver diffuso la notizia falsa.

Analisi

La narrazione falsa viene condivisa con il seguente testo:

UMILIAZIONE: Trump ha cacciato la Von Der Leyen durante il colloquio a porte chiuse. Trump le ha detto qualcosa del tipo: “Ursula, ora abbiamo una conversazione da adulti con persone importanti, per favore aspetta fuori”

Nessun riscontro dai media americani o internazionali

I media americani e internazionali hanno seguito da vicino il vertice tra Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i rappresentanti europei. Nessun giornalista o influencer americano presente ha riportato una fantomatica esclusione o umiliazione della presidente della Commissione europea.

Al contrario, subito dopo l’incontro, Trump pubblica un post su Truth Social sostenendo di aver discusso con Ursula von der Leyen della sorte dei bambini ucraini deportati in Russia, definendola «distinta e altamente rispettata». Non è mancata la risposta positiva della presidente della Commissione europea.

Chi ha diffuso la falsa notizia e chi si è scusato

La presunta “cacciata” è stata menzionata dal vicepresidente del Bundestag, Omid Nouripour, durante un intervento televisivo in Germania. Poco dopo, lo stesso Nouripour ha smentito se stesso, spiegando di essersi basato su notizie false e scusandosi:

Il vicepresidente del Bundestag, Omid Nouripour, ha dichiarato martedì nel programma Frühstart di n-tv che Ursula von der Leyen ha dovuto lasciare la sala durante l’incontro di Trump sull’Ucraina con i capi di Stato europei a Washington. “A metà giornata di ieri, ad esempio, la signora von der Leyen ha dovuto lasciare la sala perché gli americani hanno detto: Vogliamo parlare solo con i leader”. […] Ma mercoledì sera, Nouripour ha improvvisamente fatto marcia indietro. Ha scritto su X: “Chiarimento importante. Nel mio commento iniziale, ho fatto riferimento alle false notizie. Ora è chiaro: non è vero. Von der Leyen era presente per tutto il tempo – e con lei, tutti gli Stati membri dell’UE che non erano presenti a Washington. Giusto!”. A quanto pare, l’ex leader del Partito Verde si è lasciato ingannare dalla disinformazione.

Ecco, infatti, il post X dove il vicepresidente del Bundestag Omid Nouripour rettifica l’informazione falsa diffusa in precedenza:

Conclusioni

Non esiste alcuna prova che Trump abbia “cacciato” Ursula von der Leyen durante l’incontro alla Casa Bianca. Tutte le fonti indipendenti e i resoconti ufficiali dimostrano che la presidente della Commissione europea ha partecipato normalmente ai colloqui per l’Ucraina.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.