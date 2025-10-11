Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGaza
CULTURA & SPETTACOLOFedezFrancesca MichielinMusicaVeronaVideo

Fedez non si presenta per il duetto, Francesca Michielin lo scopre sul palco: «Ma che ca***!» – Il video

11 Ottobre 2025 - 13:53 Giovanni Ruggiero
embed
All'Arena di Verona, la cantante si è dovuta arrangiare per il concerto che celebrava i suoi 30 anni. Tutta colpa dei problemi di salute del rapper

Francesca Michielin si è ritrovata a gestire da sola il duetto con Fedez, ospite previsto sul palco dell’Arena di Verona per il concerto dei 30 anni della cantante. All’ultimo lei ha dovuto scoprire che Fedez non ci sarebbe stato, bloccato da problemi di salute. Ed è la reazione di MIchielin che è diventata virale nelle ultime ore, dopo giorni dall’evento che ha visto l’Arena registrare il sold out.

La reazione sul palco

«Anche lui stasera non viene, ma che ca**o!», esordisce nel video Michielin davanti al pubblico. A quel punto si rivolge ai fan: «Allora, facciamo così: mandiamo il nostro amore a Federico affinché guarisca presto. A questo punto, cacchio… vabbè, siamo qui per condividere insieme la sacra trilogia Fedez-Michielin senza Fedez. Voi sarete i miei Fedez, va bene? Siete pronti?». I fan rispondono con un boato.

Il messaggio di Fedez

Fedez, bloccato a casa dalla febbre, ha comunque mandato un suo messaggio attraverso un video proiettato sul maxischermo. Il rapper con la voce contrita dice: «Un grande in bocca al lupo, so che questo era un concerto importantissimo. Davvero sono tanto dispiaciuto di non poter essere lì, ti mando un abbraccio grande e ti faccio un grande in bocca al lupo, spacca tutto!».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Luca Petraglia fa il lavoro più bello del mondo: «Sono un builder della Lego, le mie opere valgono fino a 50 mila euro»

2.

Non è Trump. Il premio Nobel per la pace 2025 va alla venezuelana Maria Corina Machado

3.

La cantante Annalisa porta a casa 1,6 milioni, più del doppio dell’anno prima. Perché grazie al papà manager e a Giorgia Meloni risparmia 255 mila euro di tasse

4.

Monster, la storia di Ed Gein è la serie Netflix del momento: ecco cosa c’è da sapere e perché la criticano

5.

Enzo Iacchetti e la vita privata. L’amore segreto per Anna Marchesini, la morte del padre, i “no” da Sanremo e il desiderio di innamorarsi ancora

leggi anche
fedez
CULTURA & SPETTACOLO

Fedez dice addio ai social, il cambio di vita drastico: «Ora parlerò solo con la mia musica e le mie produzioni creative»

Di Alba Romano
fedez sinner
CULTURA & SPETTACOLO

Fedez si è pentito. Chiede scusa a Sinner: «Quello che volevo fare mi è riuscito malissimo» – Il video

Di Stefania Carboni
sinner fedez
CULTURA & SPETTACOLO

Fedez denunciato per razzismo, le parole su Sinner finiscono in procura: la mossa del consigliere di Fratelli d’Italia

Di Alba Romano
lucarelli-fedez-diffamazione-bimbominkia
CULTURA & SPETTACOLO

Fedez, i sospetti sui finti sold-out. Selvaggia Lucarelli e la piantina scomparsa: «I fan vogliono vendere i biglietti ma non possono»

Di Ugo Milano
fedez sinner
CULTURA & SPETTACOLO

Fedez e l’attacco a Sinner: «Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler»

Di Stefania Carboni
francesca michielin
CULTURA & SPETTACOLO

Francesca Michielin festeggerà l’onomastico tornando sul palco con molti amici. L’anno di stop dopo l’operazione le ha fatto perdere mezzo milione, ma ora riparte

Di Fosca Bincher
Francesca Michielin
CULTURA & SPETTACOLO

«Sono veneta, è ovvio che ho il moroso…», Francesca Michielin prova a spiazzare i fan: l’annuncio a sorpresa sulla megafesta – Il video

Di Giulia Norvegno
alberto angela francesca michielin
CULTURA & SPETTACOLO

Alberto Angela: «Non ho mai bloccato Francesca Michielin su Whatsapp. È una fake news»

Di Alessandro D’Amato