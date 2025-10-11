Fedez non si presenta per il duetto, Francesca Michielin lo scopre sul palco: «Ma che ca***!» – Il video

All'Arena di Verona, la cantante si è dovuta arrangiare per il concerto che celebrava i suoi 30 anni. Tutta colpa dei problemi di salute del rapper

Francesca Michielin si è ritrovata a gestire da sola il duetto con Fedez, ospite previsto sul palco dell’Arena di Verona per il concerto dei 30 anni della cantante. All’ultimo lei ha dovuto scoprire che Fedez non ci sarebbe stato, bloccato da problemi di salute. Ed è la reazione di MIchielin che è diventata virale nelle ultime ore, dopo giorni dall’evento che ha visto l’Arena registrare il sold out.

La reazione sul palco

«Anche lui stasera non viene, ma che ca**o!», esordisce nel video Michielin davanti al pubblico. A quel punto si rivolge ai fan: «Allora, facciamo così: mandiamo il nostro amore a Federico affinché guarisca presto. A questo punto, cacchio… vabbè, siamo qui per condividere insieme la sacra trilogia Fedez-Michielin senza Fedez. Voi sarete i miei Fedez, va bene? Siete pronti?». I fan rispondono con un boato.

Il messaggio di Fedez

Fedez, bloccato a casa dalla febbre, ha comunque mandato un suo messaggio attraverso un video proiettato sul maxischermo. Il rapper con la voce contrita dice: «Un grande in bocca al lupo, so che questo era un concerto importantissimo. Davvero sono tanto dispiaciuto di non poter essere lì, ti mando un abbraccio grande e ti faccio un grande in bocca al lupo, spacca tutto!».