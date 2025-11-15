Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJannik SinnerJeffrey Epstein
POLITICACampaniaCondoniElezioni RegionaliLegge di bilancio

Rispunta il condono edilizio del 2003, la proposta FdI prima del voto in Campania: «È per chi ha costruito casa per necessità»

15 Novembre 2025 - 15:22 Giovanni Ruggiero
embed
Cantiere edilizio
Cantiere edilizio
Per Matteo Renzi si tratta di chiaro «voto di scambio» a pochi giorni dal voto per le Regionali. La versione del candidato presidente Cirielli e la frenata di Tajani

Scoppia la polemica politica per l’emendamento alla legge di Bilancio presentato da Fratelli d’Italia che prevede un sostanziale condono edilizio. La misura riguarderebbe soprattutto la Campania, regione in piena campagna elettorale con il voto previsto tra una settimana. Tra i circa 6 mila emendamenti presentati (1.600 dalla maggioranza), quello firmato dai senatori FdI Matteo Gelmetti e Domenico Matera propone la riapertura dei termini del condono introdotto nel 2003 durante il governo Berlusconi. «Si tratta di una sanatoria per sanare vecchie pendenze di persone che anche se hanno pagato per accedere al condono ne sono rimaste escluse», spiegano dal partito. La norma è teoricamente valida per tutta Italia, ma nasce pensando alla Campania: nel 2003 la regione, guidata da Antonio Bassolino, decise di non aderire alla normativa nazionale, lasciando in sospeso migliaia di pratiche.

L’accusa dell’opposizione: «Voto di scambio»

L’opposizione ha immediatamente gridato al «voto di scambio», accusando la maggioranza di una mossa propagandistica per comprare consensi in vista delle elezioni regionali. «Tre mesi fa a Rimini la stampa applaudiva Giorgia Meloni che annunciava un piano casa da 15 miliardi. In legge di bilancio non c’è un centesimo. Però ieri in Campania ha annunciato il suo piano casa: un mega condono la settimana del voto», ha commentato Matteo Renzi. Secondo Giuseppe Conte (M5S), il governo «si presenta con la riapertura del condono di Berlusconi per cercare di prendere qualche voto in più in Campania». Francesco Boccia (Pd) definisce la proposta «una promessa da campagna elettorale: votateci e riapriremo la sanatoria edilizia».

Il candidato Cirielli: «Atto di giustizia»

Tutt’altra la posizione del candidato presidente del centrodestra in Campania, Edmondo Cirielli: «La presentazione dell’emendamento rappresenta un atto di giustizia atteso da migliaia di famiglie campane costrette a realizzare case per necessità abitativa, non per abusivismo selvaggio». Cirielli ha assicurato che, in caso di vittoria, «la Campania sarà la prima a recepirla», ringraziando i parlamentari campani di centrodestra per aver corretto «una stortura che per oltre vent’anni ha prodotto disparità evidenti tra i cittadini della Campania e quelli del resto del Paese». L’emendamento rientra tra i circa 400 “segnalati” che entreranno davvero nel vivo dell’esame parlamentare.

Ti potrebbe interessare

Tajani: «Affrontare caso per caso»

Il vicepremier Antonio Tajani cerca la mediazione: «Per alcune case si può pensare a un condono, per altre – quelle pericolanti dove c’è un pericolo per i cittadini – no. La questione va affrontata caso per caso». Secondo Tajani, soprattutto in Campania c’è il rischio «di abbattimenti che lasciano in mezzo alla strada le persone», creando «un problema sociale». La soluzione secondo il leader di Forza Italia è «affrontare il problema con serenità, senza dogmatismo».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Mia Diop vicepresidente in Toscana, Vannacci non ci sta: «Il suo curriculum? Pelle scura e tessera del Pd. Ma su Beatrice Venezi protestavano»

2.

Giorgia Meloni vuole un sondaggio sulla Manovra: il timore sul calo dei consensi dopo la bocciatura di Istat e Bankitalia

3.

Ucraina, Calenda contro i contestatori: «Ma ragazzi leggetevi due cose. Venite qua a fare la figura degli imbecilli!» – Il video

4.

Le scale con lo sguardo basso e la testata che frantuma la vetrata di Mario Sironi: le immagini dello schianto dell’assessore sardo – Il video

5.

Il messaggio di Prodi a Schlein: «Il centrosinistra può vincere senza radicalizzarsi»

leggi anche
regionali puglia candidati quando si vota 2025
POLITICA

Elezioni Regionali in Puglia 2025, quando si vota? I nomi e i profili dei candidati in corsa

Di Sofia Spagnoli
Corteo Ecoballe Campania Avs
POLITICA

La bandiera di Avs a quel corteo? «Ma se non esisteva ancora». Il compagno Granato smaschera Bonelli e Fratoianni: la lite a sinistra in Campania

Di Giulia Norvegno
POLITICA

La nuova guerra di Matteo Salvini contro l’Islam: «Vanno chiusi tutti gli pseudo istituti di cultura» – Il colloquio con Open

Di Sofia Spagnoli
luca zaia andrea stefani
POLITICA

Stefani, il candidato di centrodestra in Veneto che parla di ecologia, società e salute mentale. «Tutti sorpresi, ma il programma nasce dall’ascolto dei veneti» – L’intervista

Di Sofia Spagnoli
Francesco Ferretti De Virgilis puglia regionali arresto
ATTUALITÀ

Usa falsi testimoni per un incidente mortale: chiesto l’arresto per un candidato della Lega in Puglia

Di Alba Romano
alberto stefani lega presidenza regione veneto sondaggi
POLITICA

Elezioni regionali Veneto, i sondaggi: Stefani e il centrodestra avanti di 36 punti

Di Alba Romano
boccia-sangiuliano-bandecchi-elezioni-campania
POLITICA

Bandecchi sul dietrofront di Boccia: «La convincerò a non ritirarsi» e punta il dito contro il centrodestra e il ruolo dato a Sangiuliano – L’intervista

Di Sofia Spagnoli
maria rosaria boccia stefano bandecchi regionali campania
POLITICA

Maria Rosaria Boccia fa dietrofront, niente Regionali in Campania: «Ho ricevuto un secondo avviso di garanzia, non ho forze per un simile calvario»

Di Ugo Milano
gennaro sangiuliano elezioni campania
POLITICA

Regionali Campania, Sangiuliano rivisita il cappello di Trump in chiave partenopea: «Make Naples Great Again, basta inciuci deluchiani»

Di Alba Romano
POLITICA

Sondaggi Puglia, Decaro avanti di 30 punti. Il Pd sopra FdI

Di Alba Romano
Martusciello chiamato da Fico
POLITICA

«Mi ha appena invitato Roberto Fico…» ma sbagliano numero. La gaffe del call center per riempire il teatro a Napoli – Il video

Di Giovanni Ruggiero
Occhiuto
POLITICA

Calabria, la giunta di Occhiuto impantanata perché non si trovano nomi femminili da inserire nella squadra

Di Sofia Spagnoli
giovanni manildo veneto candidato centro sinistra
POLITICA

Manildo, il candidato del centrosinistra in Veneto: «I sondaggi non ci scoraggiano, con Zaia la regione era “di uno solo”» – L’intervista

Di Sofia Spagnoli