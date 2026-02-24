Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLODimissioniEmmanuel MacronFranciaFurtiLouvreMusei

Si è arresa la direttrice del Louvre, le dimissioni dopo una serie di «avvenimenti infausti»: il disastro del museo dopo il furto del secolo

24 Febbraio 2026 - 18:49 Ugo Milano
embed
louvre raddoppio biglietto come funziona
louvre raddoppio biglietto come funziona
Fatale il maxi-furto dei gioielli della Corona dello scorso ottobre. Dopo averla difesa dalle polemiche, il presidente Macron ha dovuto accettare le sue dimissioni

Il Louvre perde la sua guida. Laurence des Cars, nominata nel 2021 e prima donna a dirigere il colosso parigino, con l’intento di svecchiare l’immagine del museo, ha rassegnato le dimissioni nelle mani di Emmanuel Macron. Una decisione che arriva al culmine di un periodo nero per l’istituzione, segnato da falle nella sicurezza e scandali che hanno minato la credibilità internazionale del museo. Uno fra tutti: il maxi furto dei gioielli della Corona dello scorso ottobre. L’Eliseo ha fatto sapere che il Capo dello Stato ha accettato la rinuncia, definendola un «atto di responsabilità».

Il furto del secolo e l’annus horribilis

A far cadere la presidente è stata la pressione insostenibile seguita al clamoroso furto dello scorso 19 ottobre 2025. In quella data, soprannominata dai media francesi “la notte dei fantasmi”, ignoti erano riusciti a violare i sistemi di sorveglianza portando via i Gioielli della Corona, un tesoro dal valore inestimabile e dal peso simbolico enorme per la Francia. Quel furto non è stato però un episodio isolato, ma l’apice di una serie di «avvenimenti infausti» che hanno messo sotto accusa la gestione des Cars. Dalle contestazioni sindacali sulla carenza di personale di vigilanza ai guasti ripetuti ai sistemi di monitoraggio elettronico, dalla maxi-frode sui biglietti ai ripetuti allagamenti. Insomma, il Louvre si è ritrovato vulnerabile proprio nel momento di massima affluenza post-olimpica.

laurence des cars emmanuel macron
EPA/BERTRAND GUAY | La direttrice del Louvre Laurence des Cars a colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron durante una sua visita al museo lo scorso gennaio

Il comunicato dell’Eliseo

La nota della presidenza francese non usa giri di parole, parlando della necessità di voltare pagina per garantire la sicurezza del patrimonio nazionale: «Il capo dello Stato ha accettato le dimissioni salutando un atto di responsabilità in un momento in cui il più grande museo del mondo ha bisogno di calma e di un nuovo forte slancio per realizzare importanti progetti di sicurezza e modernizzazione». A cominciare dal programma Un nuovo rinascimento per il Louvre annunciato a inizio 2025 da Macron. Quest’ultimo, si prosegue nella nota, ha espresso riconoscenza a De Cars «per il lavoro e l’impegno negli ultimi anni e, facendo leva sulla sua innegabile competenza scientifica, ha voluto affidarle una missione nell’ambito della presidenza francese del G7 sulla cooperazione tra i principali musei dei Paesi interessati».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Beatrice Venezi non dirigerà il concerto di Capodanno 2027 al Teatro La Fenice. Capobianchi: «Ecco perché non ci sarà»

2.

«Una telefonata allunga la vita»: lo spot della Sip torna dopo trent’anni

3.

La troupe Rai e lo schianto con l’auto verso Sanremo: «Pensavo fossero tutti morti». Il racconto dell’inviata Rosanna Cacio e la band coinvolta

4.

Sanremo 2026, Conti: «Sarà un Festival baudiano. La premier all’Ariston? Se vuole compra il biglietto». Ma la premier non ci sarà – La conferenza stampa

5.

«Nel 2025 tutto sembrava sfuggirmi di mano», Fedez pronto al ritorno a Sanremo: «Non so cosa succederà, ma non vedo l’ora che succeda»

leggi anche
foto principe andrea louvre
ESTERI

L’ex principe Andrea finisce al Louvre, la foto dell’arresto esposta tra i capolavori: «Adesso sta sudando» – Il video

Di Alba Romano
louvre-parigi-perdita-acqua-chiusura-sale
ESTERI

Nuovi guai per il Louvre: chiusa la sala con il Beato Angelico dopo una perdita d’acqua, danneggiato un soffitto dell’Ottocento

Di Alba Romano
louvre raddoppio biglietto come funziona
ESTERI

Non c’è pace per il Louvre: nove arresti e 10 milioni di danni per la maxi-frode sui biglietti

Di Ugo Milano
louvre raddoppio biglietto come funziona
ESTERI

Louvre sempre più caro, scatta l’aumento per i turisti stranieri: come funziona e chi riguarda

Di Ugo Milano
sciopero louvre
ESTERI

Sciopero a oltranza al Louvre: la protesta dei dipendenti per la sicurezza colabrodo e l’organico ridotto all’osso – Il video

Di Alba Romano
louvre furto parigi arresti
ESTERI

Il Louvre è un colabrodo, si è allagata la biblioteca egizia. Il biglietto più caro e il rischio chiusura per sciopero con le feste

Di Giulia Norvegno
louvre furto parigi arresti
ESTERI

Francia, arrestato il quarto ladro del Louvre. Ma i gioielli restano introvabili

Di Ugo Milano
ESTERI

Nuovo imbarazzo al Louvre, due tiktoker eludono la sicurezza e appendono un loro quadro nella sala della Gioconda: come hanno fatto – Il video

Di Ugo Milano
fedora furto louvre
ESTERI

Furto al Louvre, svelata l’identità del misterioso uomo con il fedora: è un ragazzo di 15 anni

Di Alba Romano
louvre furto parigi arresti
CULTURA & SPETTACOLO

I conti sballati del Louvre dietro il furto del secolo: «Così la sicurezza è stata sacrificata per l’immagine»

Di Diego Messini