Ultime notizie Andrea DelmastroCrisi Usa - IranDonald TrumpReferendum Giustizia 2026
CULTURA & SPETTACOLOGiorgia SoleriInfluencerSanitàVideo

«Ti vedo ingrassata, ma sei incinta?», Giorgia Soleri e la risposta in treno sull’endometriosi: «Non voglio essere bella, ma creduta e curata» – Il video

22 Marzo 2026 - 09:58 Giulia Norvegno
embed
Lo sfogo dell'attivista e creator, dopo una domanda ricevuta mentre viaggiava sul suo corpo. Il post sui social nel mese della «consapevolezza sull'endometriosi»

L’occasione per Giorgia Soleri è l’ennesimo commento sul suo corpo, con qualcuno che ha scambiato per un pancione da gravidanza il suo ventre gonfio, per rilanciare la sua battaglia sulla sensibilizzazione al tema dell’endometriosi. L’attivista e creator milanese su Instagram spiega cos’è la cosiddetta «endobelly», il gonfiore addominale tipico dell’endometriosi, patologia che interessa una donna su nove e che ancora oggi viene diagnosticata con un ritardo medio di dieci anni. «Marzo è il mese della consapevolezza sull’endometriosi, e nonostante colpisca 1 donna su 9, la si conosce troppo poco e se ne parla ancora meno», scrive la Soleri, sottolineando come quel gonfiore «ai più rimanda a un immaginario legato alla maternità, per tante di noi si chiama “endobelly”», e rappresenta uno dei sintomi di una malattia invalidante.

Endometriosi e infertilità

Soleri ricorda che tra il 40% e il 50% delle pazienti con endometriosi va incontro a problemi di fertilità: una percentuale che trasforma una domanda che può sembrare innocua in qualcosa di potenzialmente devastante per chi sta affrontando terapie invasive o un percorso di procreazione difficile: «Se io fossi alla ricerca di una gravidanza che non arriva, quella domanda avrebbe potuto spezzarmi». A questo si aggiunge la pressione costante sul corpo femminile: «La cosa più sconveniente per una donna, anche da malata, è non compiere sforzi sovrumani per risultare il più bella possibile». Una dinamica che l’attivista rifiuta senza mezzi termini.

L’appello alle istituzioni: più ricerca, più formazione, meno anni di attesa

Il messaggio si chiude con una richiesta diretta al sistema sanitario e alle istituzioni: «Non voglio essere bella. Voglio essere ascoltata, creduta, curata». La Soleri chiede più formazione medica, più ricerca e una tutela concreta per le pazienti, affinché le donne che verranno non debbano aspettare un decennio per ricevere una diagnosi «sentendosi additare lungo il percorso come matte, ansiose, bugiarde, isteriche». Il post ha raccolto una risposta ampia da parte della rete, riaccendendo il dibattito su una malattia che, nonostante la sua diffusione, fatica ancora a trovare il giusto spazio nel discorso pubblico e nelle priorità della sanità.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Minacce a Saviano, la sentenza definitiva dopo 18 anni. Lo sfogo contro il governo sugli «attacchi vili ricevuti negli anni»

2.

Faceva le recensioni delle messe su TikTok: indagato. Le accuse contro un 31enne: la sua reazione davanti alla procura – I video

3.

Addio a Nicholas Brendon, era Xander in Buffy l’ammazzavampiri. La morte nel sonno a 54 anni: il messaggio del fratello gemello

4.

Vasco Rossi e il post a pochi giorni dal referendum. L’anniversario del suo brano che «rimane sempre attuale» – Il video

5.

Adriano Celentano e il figlio segreto, lui chiama Giulia Bongiorno. Verso lo scontro in tribunale, l’accusa e il precedente: «Lei non si presentò»

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

Lo sfogo di Giorgia Soleri: «A Pechino Express ho dovuto ricorrere alla terapia del dolore d’emergenza»

Di Redazione
CULTURA & SPETTACOLO

Giorgia Soleri pubblica il messaggio concordato con Damiano dei Maneskin per la fine della relazione

Di Redazione
CULTURA & SPETTACOLO

Giorgia Soleri conferma la rottura con Damiano: «Avremmo dovuto annunciarla oggi, gli avevo chiesto discrezione. Sono ferita e delusa»

Di Redazione
ATTUALITÀ

«Luis Sal ha baciato Damiano dei Maneskin?!»: l’ironia social dopo il divorzio incrociato di Damiano-Giorgia e Luis-Fedez – I meme

Di Redazione
CULTURA & SPETTACOLO

Le ombre dietro la rottura tra Damiano e Giorgia Soleri, i contatti tra i Maneskin e la modella del bacio in discoteca: «È sempre stato tutto finto»

Di Redazione
CULTURA & SPETTACOLO

Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati, beccato mentre bacia un’altra in discoteca – Il video

Di Redazione
CULTURA & SPETTACOLO

Giorgia Soleri si confida su Instagram: «Ho confuso gli aerei tra andata e ritorno». Ma i follower romagnoli non la perdonano

Di Redazione