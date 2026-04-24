Un filmato mostra il rientro della missione Artemis II scortata da un convoglio stradale tra ali di folla. Si tratta di un contenuto generato dall'intelligenza artificiale: la NASA ha recuperato il mezzo nell'Oceano Pacifico e il logo non appare intatto come nella clip

Diverse condivisioni Facebook riportano il filmato della capsula Orion della missione Artemis II della NASA scortata da un convoglio per le strade cittadine. Si tratta di un contenuto realizzato con l’Intelligenza artificiale che non ha nulla a che fare con la realtà del recupero della capsula.

Per chi ha fretta:

Un video virale mostra la capsula Orion rientrare “in trionfo” su un convoglio stradale tra la folla.

La capsula Orion della missione Artemis II è in realtà ammarata nell’Oceano Pacifico.

Il logo della NASA e le condizioni della capsula nel video non corrispondono a quelle reali (che mostrano i segni del calore del rientro).

Taylor Hose della NASA ha smentito ufficialmente l’autenticità del filmato.

Il contenuto virale

Il video circola principalmente sui social (Facebook e X) e mostra una capsula spaziale apparentemente intatta, con il logo NASA ben visibile, trasportata su un grande rimorchio tra ali di folla. Tuttavia, il filmato presenta le tipiche distorsioni fluide dei contenuti generati da modelli di intelligenza artificiale video.

Come è avvenuto realmente il ritorno della Orion

Il primo elemento di smentita arriva dai canali ufficiali della NASA. La missione Artemis II si è conclusa con uno splashdown (ammaraggio) nell’Oceano Pacifico, al largo di San Diego, in California. Non esiste alcuna documentazione ufficiale che riporti un trasporto stradale di questo tipo per le strade cittadine subito dopo il rientro. Inoltre, il confronto visivo è decisivo.

Nel video la capsula appare pulita e il logo è intatto. Nella realtà, lo scudo termico e la superficie della Orion subiscono uno stress estremo durante il rientro in atmosfera, che lascia segni di bruciatura evidenti e rende il logo quasi illeggibile (come mostrato nella galleria fotografica della NASA Artemis II Splashdown and Recovery). Inoltre, la cronaca dell’evento (consultabile nei Live Re-Entry Updates della NASA) descrive operazioni di recupero in mare tramite la nave USS John P. Murtha, non una parata urbana.

La smentita di un addetto ai lavori

A chiudere il caso è l’intervento di Taylor Hose, membro del team NASA che si occupa della gestione della missione Artemis. Hose è intervenuto direttamente su X per smentire la clip diffusa dall’account Black Hole, confermando che il filmato non è autentico.

This isn’t a real image — Taylor (@TaylorHose) April 14, 2026

Conclusioni

L’immagine della capsula Orion portata in corteo per le strade è un falso prodotto dall’intelligenza artificiale. I dettagli tecnici del veicolo, la modalità di recupero e le smentite del personale NASA confermano che la scena non è mai avvenuta.

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