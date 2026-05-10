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Garlasco, quel foglietto di Sempio con scritto «assassino»: lo gettò in un bidone lontano da casa dopo la convocazione dei carabinieri

10 Maggio 2026 - 13:41 Cecilia Dardana
sempio intercettato
sempio intercettato
Andrea Sempio è stato visto dai carabinieri mentre gettava un sacchetto della spazzatura in un’isola ecologica lontana da casa, subito dopo aver ricevuto una convocazione in caserma. All’interno è stato trovato un foglio a quadretti con appunti manoscritti
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Un foglio a quadretti scritto in stampatello, gettato frettolosamente in un bidone lontano da casa. È quello su cui sono ricadute le attenzioni degli inquirenti, oltre che sui video intimi tra Chiara Poggi e l’allora fidanzato Alberto Stasi, e che aggravano ulteriormente la posizione di Andrea Sempio. Nelle carte della Procura di Pavia, lette durante l’interrogatorio in cui il 38enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, emerge l’episodio del 26 febbraio di un anno fa: Sempio, dopo aver ricevuto una convocazione dai carabinieri, viene intercettato in auto mentre sbotta: «Porca put… ancora con questa storia — dice in auto —. Quindi, cosa mi devo aspettare? Che c… hanno trovato?».

Il mistero del foglietto

Subito dopo quella chiamata, Sempio mette in atto quello che per gli inquirenti è un tentativo di disfarsi di prove compromettenti. Invece di usare i bidoni sotto casa, si reca vicino al centro commerciale dove lavora per gettare un sacchetto. I carabinieri, che lo seguono, lo recuperano. All’interno, un manoscritto bifronte: da un lato consigli su come approcciare le donne, dall’altro parole che sembrano una cronaca del delitto. Sotto il titolo «Inizio scoperta», compaiono appunti come «da cucina a sala», «cane», «colpi da…», «campanello», «finestra da fuori». In fondo, una parola che per i pm è un macigno: «Assassino». Un appunto «inequivocabile», che si somma ai soliloqui registrati in auto, dove l’indagato torna ossessivamente sulla vittima e sui filmati visti di nascosto: «La storia del video è stata… il video… lo devo aspettare da un momento all’altro… ok, cioè Chiara… lei nel video sembrava proprio… si è spostata». E ancora, in un’intercettazione del 2017 ora rivalutata: «Si sono filmati perché hanno visto dei filmati porno!».

Il movente: «Un’aggressione cieca e furiosa»

Per i magistrati di Pavia, la ricostruzione del delitto è ormai definita. Tutto sarebbe nato da un tentativo di approccio di Sempio, forte della conoscenza dei segreti intimi di Chiara, finito in tragedia davanti alla ferma opposizione della ragazza. «A fronte del rifiuto di Chiara di vederlo – scrivono i pm pavesi nelle contestazioni lette all’indagato -. Sempio si è recato direttamente a casa della vittima che lo ha fatto entrare in casa, senza preoccuparsi del fatto di essere in pigiama né tantomeno di possibili rischi. A questo punto tutti gli elementi raccolti convergono su un unico innesco. Il rifiuto di un approccio sessuale, maturato nella visione dei video intimi dei due fidanzati. Da quel rifiuto inaspettato nasce una reazione esplosiva improvvisa, che si accende quando la vittima lo scaccia e tenta di sottrarsi, trasformando quella tensione crescente in uno scontro fisico. È in quella deriva improvvisa che l’aggressione diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e sulla testa, come se l’intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta».

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La difesa di Sempio

Mentre i legali studiano le carte parlando di «conferma dell’innocenza», l’indagato continua a professarsi estraneo ai fatti. Parlando con alcuni conoscenti della possibilità di finire in carcere, Sempio avrebbe ribadito la sua versione: «Spero che ciò non accada — la frase riportata da Quarto grado — perché io, questo fatto atroce, non l’ho commesso». Un’affermazione che però deve ora scontrarsi con i nuovi indizi, tra cui il Dna, l’impronta numero 33 e quel foglietto gettato nell’immondizia.

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