Gli avvocati di Sempio e le perizie per far crollare le accuse. La scarpa insanguinata e l’impronta vicino a Chiara Poggi: la risposta sugli audio – I video

Sono cinque le consulenze dei tecnici coinvolti dai legali del commesso 38enne per confutare gli elementi emersi dagli esperti della procura. Lo scontro tutto aperto sull'analisi psicologica dell'indagato

I legali di Andrea Sempio rispondono ai pm di Pavia con il pacchetto di consulenze tecniche preparato nei 20 giorni concessi dal codice. A poco più di due settimane dalla chiusura dell’inchiesta, arrivata lo scorso 7 maggio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia tentano la controffensiva in vista del possibile processo sull’omicidio di Chiara Poggi con il 38enne accusato di omicidio volontario con l’aggravante della crudeltà.

Quali consulenza ha depositato la difesa di Sempio

Il deposito telematico comprende cinque elaborati tecnici. C’è la consulenza dattiloscopica sull’impronta 33, quella sulla Bpa (la cosiddetta bloodstain pattern analysis), una relazione medico-legale dedicata a cause e orario della morte, un supplemento genetico sul Dna rinvenuto sotto le unghie della vittima e infine un accertamento antropometrico sulle impronte di scarpa. Accanto agli elaborati dei periti, i legali hanno allegato anche una memoria documentale, pensata per inquadrare il contesto dei famosi soliloqui di Sempio in auto.

La risposta degli avvocati di Sempio sulla scarpa insaguinata e l’impronta 33

Il cuore tecnico del contrattacco riguarda la compatibilità fisica tra Sempio e le tracce attribuite al killer nella villetta di via Pascoli a Garlasco. In un video diffuso ai cronisti, Cataliotti dice: «Per quanto riguarda le impronte di scarpa noi riteniamo che il piede di Sempio non sia compatibile per larghezza con le impronte rilasciate». Secondo i legali, Sempio calza scarpe numero 44 e avrebbe una larghezza della pianta che supera quella impressa nel sangue della scena del crimine con la suola a pallini. Il punto sarebbe più che altro la larghezza della pianta di Sempio, che «differisce, e non di poco, da quella suola insaguinata», dice l’ex poliziotto Palmegiani, sicuro che il piede di Sempio «mai entrerebbe in quella scarpa», che nei processi era stata identificata contro Alberto Stasi, cioè una scarpa Frau numero 42.

E poi ci sarebbe l’impronta 33, secondo elemento che secondo il consulente Armando Palmegiani non può essere attribuita a Sempio, come ha detto all’Adnkronos. Quella traccia non sarebbe attribuibile a nessuno perché «non identificabile», spiega la difesa di Sempio. Si tratta dell’impronta del palmo di una mano trovata sulla parete delle scale non distante dal corpo della vittima. Palmegiani poi dice che la posizione e l’altezza indicate dai consulenti della procura, e poi ricostruite anche con la grafica 3D sono «incongruenti».

La traccia numero 33 contenuta nella relazione del Ris dei carabinieri dell’epoca della prima inchiesta |

ANSA

Perché la difesa considera inutilizzabile la consulenza personologica del Racis

Sul tavolo c’è poi l’analisi sulla personalità dell’indagato firmata dai carabinieri del Racis su delega dei pm. Cataliotti e Taccia la giudicano priva di valore probatorio e per questo hanno deciso di non depositare la propria controperizia: «Non depositiamo ancora quella personologica perché riteniamo non utilizzabile ai fini di prova quella del Racis», spiegano in una nota citata da Repubblica. La consegna dovrebbe avvenire solo nel caso in cui il documento del Racis dovesse essere considerato utilizzabile in dibattimento.

I soliloqui di Sempio secondo la difesa: «Nessuna natura confessoria»

L’ultimo ma non meno importante è quello dei soliloqui registrati per lo più in auto e attribuiti a Sempio, materiale su cui la Procura ha investito molto. La memoria depositata oggi arriva con un corredo di screenshot tratti da forum, podcast, video e trasmissioni televisive, tutti elementi che secondo i legali dimostrerebbero come l’indagato si sia limitato a riprendere argomenti già circolati nel dibattito pubblico. «Essi non contenevano nessuna novità rispetto ai commenti degli utenti dei podcast e delle trasmissioni e non hanno quindi nessuna natura confessoria», chiude Cataliotti che, spiega il Messaggero, ha lasciato intendere come sul tavolo ci sia anche la valutazione di un’eventuale istanza di interrogatorio, considerato che Sempio continua a dichiararsi estraneo ai fatti.

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