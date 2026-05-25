SailGP 2027, sarà Ostia a ospitare il ritorno in Italia della “Formula1 del mare”

Annunciata la tappa italiana di Sail GP: 11 e 12 settembre 2027. Attesi 18mila spettatori a pagamento e un ritorno economico di 25,5 milioni

È ufficiale: il SailGP 2027, la Lega professionistica riservata ai catamarani foiler f50 – conosciuta anche come la “Formula 1 del mare” – tornerà finalmente Italia. L’11 e 12 settembre 2027 è attesa a Roma, più precisamente ad Ostia. Ad annunciarlo è stato Russel Coutts, Ceo e co-fondatore di Sail GP. A gareggiare per l’Italia per la terza volta all’interno del campionato di catamarano sarà il Red Bull Italy SailGP Team, guidato dall’esperto Jimmy Spithill.

Conferenza stampa del 25 maggio al Museo dell’Ara Pacis per la presentazione della tappa italiana del Sail GP 2027

La tappa italiana

Sarà Ostia, con il Porto Turistico di Roma e le zone limitrofe, a ospitare il ritorno della competizione internazionale SailGP in Italia, dopo le due tappe di Taranto del 2021 e 2023. Il capoluogo pugliese aveva poi deciso di dare forfait nel settembre 2025, adducendo «problemi di bilancio», anche se c’è chi pensa che a farlo propendere per la decisione fosse stata la prospettiva di una scarsa affluenza dopo il flop dell’edizione nel settembre 2023.

Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda ha aperto la conferenza stampa dichiarando: «Portare il SailGP significa portare un evento che starà tre anni e costituirà un ritorno strutturale per chi abita il luogo» oltre ad un impatto economico medio previsto di 25,5 milioni e 18mila spettatori a pagamento. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha aggiunto: «Roma è una città di mare, e molti non lo sanno anche per colpa di Roma stessa, che per troppo tempo non ha investito su di esso. Stiamo cercando di voltare pagina», riferendosi anche al progetto del nuovo “Parco del mare” in un’operazione sinergica con la Regione Lazio, rappresentata dal suo presidente, Francesco Rocca: «Un altro tassello di una strategia che punta finalmente a restituire a Roma, ma non solo a Roma, una meraviglia naturalistica, come il nostro mare».

Una sfida per il litorale romano

Un vero e proprio programma che mira alla riqualifica del litorale romano, che vanta acque tra le più pulite in Italia, ma anche problemi strutturali e sociali, come ha sottolineato Luciano Crea, assessore al patrimonio delle politiche abitative di Roma Capitale: «Stiamo facendo un grande lavoro per la legalità e la trasparenza della gestione del mare di Roma. Questo significa avere tanti contenziosi, battaglie legali, a volte vere e proprie sfide con i ricchi concessionari. Lo facciamo con l’obiettivo di avere investimenti più importanti e più sostenibili nel tempo». Ha poi sottolineato: «Si tratta forse del luogo più difficile di Ostia, con una grandissima concentrazione di case polari. Si fatica a trovare investitori e l’arrivo del Sail GP può costituire una vera valvola di riscatto sociale e culturale». L’assessore della Regione Lazio alla Tutela del territorio, Fabrizio Ghera, ha annunciato che si tratterà di un investimento da parte della regione intorno ai 4,9 milioni di euro, mirato al «ripascimento della spiaggia accanto al porto turistico a alla pulizia dei mascheroni» che riqualificherà una spiaggia di 16.500 mq.

La storia del SailGP

Il SailGP è un circuito internazionale estremo nato nel 2018, fondato da Sir Russell Coutts e Larry Ellison, che vede gareggiare catamarani F50. La sua stagione inaugurale si è tenuta ufficialmente nel 2019, e quest’anno è arrivato alla sesta edizione. A competere, catamarani lunghi 49,24 metri (50 piedi) e del peso di 2.400 kg. Si tratta di imbarcazioni monotipo, ossia identiche per ogni squadra, dotate di un’altissima tecnologia, ma che richiedono anche una forte componente manuale: diversamente dalle imbarcazioni dell’America’s Cup, infatti, che sono spinte da pedali e sistemi idraulici complessi, gli F50 richiedendo molta più forza fisica e una lettura istantanea dei dati ambientali. Si tratta di imbarcazioni fatte interamente di fibra di carbonio, che possono raggiungere velocità di 100 km/h grazie al sistema foil, che permette loro di sollevarsi dall’acqua, dotate di 1200 sensori per gare della durata compresa tra i 10 e i 15 minuti.

Il team azzurro

Il team italiano targato Red Bull continuerà a competere sotto la guida della star di SailGP e dell’America’s Cup Jimmy Spithill, CEO e co-fondatore della squadra, che ha dichiarato: «Tornare a competere in Italia è stupendo. È come un sogno. Sono fortunato non solo di competere in Italia, ma anche per l’Italia. Ho vissuto qui e da bambino ero affascinato da Roma e in particolare dal Colosseo», aggiungendo che in Italia oggi ci sono moltissimi talenti della vela. Presenti alla conferenza stampa in rappresentanza del team anche Jana Germani, velista strategist, ed Enrico Voltolini, velista e grinder della squadra, che ha dichiarato: «Viaggiamo per tutto il mondo, vediamo posti stupendi, tutte le varie città, però tornare a casa e soprattutto portare tutti qua a Roma da noi è veramente emozionante».

Il catamarano f50 del Red Bull Italy SailGP Team (fonte: Red Bull Content Pull © Naim Chidiac)

Le altre tappe del circuito 2027

Sarà Hong Kong ad aprire le danze il 23 e 24 gennaio 2027, per poi cedere il testimone a Perth, in Nuova Zelanda. Seguiranno San Francisco, la cui data non è ancora stata comunicata, poi Bermuda, Halifax in Canada, New York, Portsmouth, Sassasnitz, Valencia, Rio de Janeiro e Dubai. Ancora da svelare la data e il luogo del gran finale, previsto tra novembre e dicembre 2027. Russel Coutts, Ceo e co-fondatore di SailGP, ha dichiarato: «Ho molti ricordi delle mie gare di vela in Italia e penso che quella di Ostia sarà una delle gare più importanti sul calendario. Penso che vedremo molte persone che verranno a guardare la gara di Sail GP a Roma». Saranno 14 i team attesi per competere nel 2027, con la prospettiva di un aggiunta di due team in più ogni anno, fino a raggiungere il tetto massimo di 20 squadre nel 2030.

Il SailGP 2026 in corso

È ancora nel vivo il campionato 2026, l’Italia al momento è ottava, a 8 competizioni dalla fine, dopo aver regatato nelle tappe in Nuova Zelanda, Australia, Brasile e Bermuda. Vicinissima la prossima competizione, che vedrà il team azzurro competere a New York il 30 e 31 maggio.

Foto copertina: Ansa | © CYRIL ZINGARO