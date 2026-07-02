Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpMondiali 2026Papa Leone XIVUcraina
ESTERIInchiesteTerremotiVenezuelaVideo

Estratto vivo dalle macerie dopo 8 giorni, il miracolo in Venezuela: chi è Hernan Gil, com’è sopravvissuto al terremoto – Il video

02 Luglio 2026 - 16:27 Giulia Norvegno
I soccorritori non smettono di scavare a mani nude, nella speranza di trovare altri segni di vita. Il caso del 43enne, rimasto intrappolato per oltre 120 ore
Google Preferred Site

A otto giorni dai terremoti che hanno devastato La Guaira, i soccorritori sono riusciti a estrarre vivo un uomo rimasto intrappolato sotto le macerie. Si tratta di Hernan Gil, guardia giurata di 43 anni, bloccato sotto la cabina di un edificio di sette piani dove lavorava a Catia La Mar, zona costiera dello stato venezuelano devastata dal disastro.

Come è sopravvissuto Hernan Gil sotto le macerie

A salvargli la vita è stata la scrivania della sua postazione di lavoro, che gli ha fatto da riparo, insieme a una grande lastra di cemento che lo ha protetto dal peso del crollo. Nei giorni dell’attesa, le squadre di soccorso gli hanno garantito acqua e aria attraverso sonde e un tubo, mentre circa un centinaio di uomini provenienti da una decina di Paesi, tra cui Stati Uniti, El Salvador, Costa Rica, Portogallo, Messico, Cile e Venezuela, lavoravano senza sosta per liberarlo.

Come hanno salvato Hernan Gil

Nella fase conclusiva dell’intervento, una trentina di soccorritori si sono concentrati nel parcheggio dell’edificio per rimuovere le macerie, mentre altri due hanno scavato un tunnel lungo tre metri per raggiungere l’uomo. Poco prima del recupero è stato usato un martello pneumatico per sfondare l’ultima lastra di cemento, nonostante fosse stato segnalato il rischio di crollo di un edificio vicino. Una volta estratto e caricato su una barella, Gil è stato trasportato in ambulanza verso Caracas. La moglie dell’uomo, Gusbimar Gonzales, ha dichiarato alla Cnn pochi istanti prima del riuscito salvataggio di aver vissuto «giorni di grande dolore» dopo i terremoti, temendo che il marito fosse morto. «Ma quando ho scoperto che era vivo, ho visto un raggio di sole”, ha detto. “Si è comportato come un eroe». Ha aggiunto che i suoi figli lo stanno aspettando a casa.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Tuoni alla messa dei lefebvriani, il cielo si fa scuro sui 20mila fedeli: inizia il diluvio dopo la scomunica del Vaticano – Il video

2.

Lo schiaffo al Papa dei lefebvriani, scatta lo scisma: «Non lo rispettiamo? Lui si è umiliato». Parolin: «Grande dolore ma spero nel dialogo» – Il video

3.

«I lefebvriani? Sono fissati, non rinunceranno allo scisma»

4.

Nessy Guerra fermata e rilasciata dalla polizia egiziana dopo l’intervento dell’ambasciatore italiano

5.

Stretto di Hormuz aperto? Sì, ma a pagamento. Così il piano Iran-Oman può far collassare i negoziati con gli Usa

leggi anche
Salvo bambino tre anni dopo sei giorni sotto le macerie in Venezuela
ESTERI

Bimbo di tre anni estratto vivo dopo 6 giorni, il piccolo salvato dalle macerie in Venezuela: le immagini del salvataggio – Il video

Di Giovanni Ruggiero
FACT-CHECKING

La teoria del complotto dei laser nel cielo e il terremoto in Venezuela

Di Juanne Pili
Terremoto Venezuela La Guaira
ESTERI

Altra famiglia di italiani uccisa dal terremoto in Venezuela, la tragedia di Gennaro Garofalo e 4 parenti: l’addio dal paese d’origine in Italia

Di Giovanni Ruggiero
Famiglia Cuomo
ESTERI

La famiglia italiana sterminata dal sisma in Venezuela, la tragedia dei Cuomo trovati sotto le macerie: i nonni morti nel terremoto dell’Irpinia

Di Giovanni Ruggiero
venezuela-terremoto-soccorsi-scossa-assestamento
ESTERI

Venezuela, nuova scossa di assestamento. Sospese le ricerche della mamma e i figli a Macuto. Il caos nei soccorsi: «Mancano i mezzi per scavare» – I video

Di Chiara Pancari
venezuela terremoto donna intrappolata
ESTERI

Venezuela, la donna intrappolata in un edificio crollato con i suoi due figli

Di Alba Romano
Terremoto aereo Venezuela
ESTERI

Il terremoto in aereo, il panico nella cabina che oscilla per la scossa in Venezuela: la reazione a bordo – Il video

Di Giulia Norvegno
Francesca Mannina Venezuela
ESTERI

Francesca Mannina trovata morta in Venezuela, la scoperta del fratello dopo il terremoto: «Ho visto il palazzo venire giù». Chi era la donna siciliana dispersa

Di Giulia Norvegno
Venezuela, italiani terremoto
ESTERI

I tre italiani morti in Venezuela, l’ultimo gesto d’amore di Giuseppe Colaianni prima di morire. La paura dall’Italia sui dispersi: gli appelli dei parenti

Di Giovanni Ruggiero