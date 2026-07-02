Estratto vivo dalle macerie dopo 8 giorni, il miracolo in Venezuela: chi è Hernan Gil, com’è sopravvissuto al terremoto – Il video

I soccorritori non smettono di scavare a mani nude, nella speranza di trovare altri segni di vita. Il caso del 43enne, rimasto intrappolato per oltre 120 ore

A otto giorni dai terremoti che hanno devastato La Guaira, i soccorritori sono riusciti a estrarre vivo un uomo rimasto intrappolato sotto le macerie. Si tratta di Hernan Gil, guardia giurata di 43 anni, bloccato sotto la cabina di un edificio di sette piani dove lavorava a Catia La Mar, zona costiera dello stato venezuelano devastata dal disastro.

Come è sopravvissuto Hernan Gil sotto le macerie

A salvargli la vita è stata la scrivania della sua postazione di lavoro, che gli ha fatto da riparo, insieme a una grande lastra di cemento che lo ha protetto dal peso del crollo. Nei giorni dell’attesa, le squadre di soccorso gli hanno garantito acqua e aria attraverso sonde e un tubo, mentre circa un centinaio di uomini provenienti da una decina di Paesi, tra cui Stati Uniti, El Salvador, Costa Rica, Portogallo, Messico, Cile e Venezuela, lavoravano senza sosta per liberarlo.

Come hanno salvato Hernan Gil

Nella fase conclusiva dell’intervento, una trentina di soccorritori si sono concentrati nel parcheggio dell’edificio per rimuovere le macerie, mentre altri due hanno scavato un tunnel lungo tre metri per raggiungere l’uomo. Poco prima del recupero è stato usato un martello pneumatico per sfondare l’ultima lastra di cemento, nonostante fosse stato segnalato il rischio di crollo di un edificio vicino. Una volta estratto e caricato su una barella, Gil è stato trasportato in ambulanza verso Caracas. La moglie dell’uomo, Gusbimar Gonzales, ha dichiarato alla Cnn pochi istanti prima del riuscito salvataggio di aver vissuto «giorni di grande dolore» dopo i terremoti, temendo che il marito fosse morto. «Ma quando ho scoperto che era vivo, ho visto un raggio di sole”, ha detto. “Si è comportato come un eroe». Ha aggiunto che i suoi figli lo stanno aspettando a casa.