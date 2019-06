Nuovi disagi al trasporto di Roma: al via i lavori estivi sulla linea rossa

Ancori problemi di viabilità per la metropolitana di Roma. Il Campidoglio ha fatto sapere in una nota che la linea A , quella rossa, sarà interessata da lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria durante il periodo estivo.

Per ridurre al minimo i disagi per gli utenti, i lavori verranno eseguiti su determinate tratte della linea solo nei fine settimana dall’8 giugno al 21 luglio. A partire, invece, dal 4 agosto, i lavori verranno effettuati su tratte più lunghe con un’interruzione fino al 25 agosto sul percorso interessato. Tutte le informazioni di dettaglio sono visibili sui siti di Atac e Roma Servizi per la Mobilità.

«Saranno realizzati interventi importanti, attesi da anni, utili a rinnovare la linea metropolitana – dice la sindaca di Roma, Virginia Raggi -. Le operazioni di ammodernamento prevedono lavori sull’infrastruttura che andranno a migliorare il servizio, garantendo maggiore sicurezza per gli utenti del trasporto pubblico della nostra città».

«Una manutenzione straordinaria che garantirà maggiore efficienza del servizio – ha aggiunto l’assessore ai Trasporti, Linda Meleo -. Cantieri programmati in modo da ridurre al minimo i disagi per l’utenza».

«La linea, infatti, sarà solo parzialmente interrotta, perché i lavori verranno effettuati a tratte alterne – conclude Meleo -. In base al cronoprogramma delle attività è stato quindi definito e programmato il servizio sostitutivo con navette dedicate».

