Il Paese più vecchio: mai così poche nascite in Italia dalla prima guerra mondiale, dice l’Istat – Video

Nella classifica della longevità, l’Italia è un’eccellenza: siamo il Paese col maggior numero di ultracentenari in Europa, record che condividiamo con la Francia, e il secondo al mondo, dietro al Giappone. Nella classifica della natalità, invece, l’Italia sta affrontando la crisi più grave di sempre, «paragonabile soltanto agli anni della prima guerra mondiale e all’epidemia di influenza spagnola» del 1918-1920, dice il presidente dell’Istat Blangiardo, presentando il rapporto annuale dell’istituto di statistica. Secondo Blangiardo, l’Italia sta vivendo il peggior calo demografico da 100 anni e questo potrebbe avere ripercussioni gravissime sulla nostra economia.

I numeri della crisi

Il declino demografico è dovuto al calo delle nascite e all’aumento delle morti. Secondo i dati provvisori dell’Istat, nel 2018 sono stati iscritti all’anagrafe 439mila bambini, quasi 140 mila in meno rispetto al 2008, mentre i decessi sono stati 633mila, 50mila in più rispetto a 11 anni fa. Il dato dei 439 mila bambini nati, spiega l’Istat, rappresenta un record negativo. Nel ’64, all’apice dei baby boomers, nacquero più di un milione di bimbi.

Perché diminuiscono le nascite

Secondo l’Istat, «la diminuzione della popolazione femminile tra i 15 e i 49 anni osservata tra il 2008 e il 2017 – circa 900 mila donne in meno – basta a spiegare i tre quarti del calo delle nascite che si è verificato nello stesso periodo. La restante quota dipende dalla diminuzione della fecondità (da 1,45 figli per donna del 2008 a 1,32 del 2017)». Sul calo ha influito anche il fatto che gli italiani fanno meno figli: «La diminuzione delle nascite – spiega l’Istat – è attribuibile prevalentemente al calo dei nati da coppie di genitori entrambi italiani, che scendono a 359 mila nel 2017 (oltre 121 mila in meno rispetto al 2008)».

I rischi per il mondo del lavoro e dell’economia

Secondo il presidente dell’Istat Blangiardo, i cambiamenti demografici potrebbero avere «ricadute negative sul potenziale di crescita economica, con impatti rilevanti sull’organizzazione dei processi produttivi e sulla struttura e la qualità del capitale umano disponibile». Che significa? Che entro il 2050 la quota di persone in età da lavoro (15-64 anni) potrebbe scendere di 10 punti percentuali rispetto a oggi: tradotto in numeri, parliamo di 6 milioni di persone in meno, un record che ci consegnerebbe un altro primato a livello mondiale. Sul calo della popolazione in età lavorativa incide anche il fatto che molte ragazze e ragazzi abbiano deciso di lasciare il Paese in cerca di prospettive migliori.

Il contributo fondamentale degli immigrati

Senza gli immigrati, la recessione demografica dell’Italia sarebbe cominciata negli anni Novanta. «La componente di origine straniera», dice il presidente dell’Istat Blangiardo, è rappresentata da 5 milioni e 234 mila residenti. Di questi, 1 milione e 316 mila, pari al 13% della popolazione minorenne, sono giovani di seconda generazione, il 75% dei quali è nato in Italia. «Il saldo migratorio con l’estero, positivo da oltre 40 anni, ha limitato gli effetti del calo demografico», ha detto il presidente, spiegando che nel 2018 si stima un saldo positivo di oltre 190 mila unità.

