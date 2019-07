Chi è Gianluca Savoini, il leghista filo-russo dell’audio sulla trattava per i fondi da Mosca

Tesserato nella Lega dal 1991, ufficialmente non ha alcun incarico nel Carroccio. Fedelissimo di Roberto Maroni, è considerato l’uomo chiave dei rapporti tra il partito di Salvini e la Russia

La sua passione per la Russia dura da più di 20 anni. Gianluca Savoini, uomo della Lega e presidente dell’associazione culturale Lombardia-Russia, è il protagonista dell’audio diffuso dal sito Buzzfeed e registrato all’hotel Metropol di Mosca, in cui parla in inglese.

Il giornalista di origini savonesi, 55 anni, non parla il russo. Nel Carroccio è stato soprattutto un fedelissimo di Roberto Maroni, di cui è stato uno degli addetti stampa quando era ministro dell’Interno e poi direttore della sala stampa del consiglio regionale quando era governatore della regione Lombardia.

Su Twitter ha 238 follower e attualmente non ha alcun incarico ufficiale nel Carroccio. Savoini è passato attraverso tutte le fasi della Lega: tesserato dal 1991 è stato al fianco di Umberto Bossi, che aveva provato a sensibilizzare verso l’attenzione alla Russia: per questo organizzò un incontro tra il Senatur e il nazionalista russo Vladimir Zirinovskij.

Ma è con Matteo Salvini, di cui è stato portavoce quando il ministro dell’Interno diventò segretario federale del Carroccio, che Savoini diventa una presenza fissa durante i viaggi di Salvini a Mosca. Incontra imprenditori russi e organizza eventi tramite l’associazione Italia-Russia, il cui presidente onorario è Alexey Komov (uno dei relatori all’ultimo Congresso Mondiale delle Famiglie).

Ha anche partecipato alla cena di gala per l’arrivo del presidente russo Putin a Roma, come si vede dal video postato su Twitter da Savoini in cui si vede il ministro dell’Interno.

Con grande piacere ho partecipato alla cena governativa in onore della visita di Vladimir Putin in Italia. @KremlinRussia_E @matteosalvinimi @LegaSalvini pic.twitter.com/uTKHuyQSRF — Savoini Gianluca (@SavoiniGianluca) 4 luglio 2019

