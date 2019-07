Trump ottiene fondi della Difesa per costruire il muro con il Messico

Alla fine Donald Trump ce la farà a ottenere i fondi necessari per costruire il muro tra Messico e Stati Uniti. O quasi. Con la decisione della Corte Suprema a maggioranza repubblicana, il presidente americano è riuscito a ottenere $2,5 miliardi. Vanno a sommarsi ai $1,4 miliardi già assegnati dal Congresso. Sono meno rispetto ai $5,7 miliardi richiesti da Trump inizialmente, ma sufficienti per rafforzare parti del recinto lungo l’Arizona, la California e il Nuovo Messico.

In questo caso sono tutti soldi che erano stati destinati dal Congresso al Pentagono, finanziamenti militari per la difesa del Paese che Trump ha deciso di dirottare verso la costruzione del confine con il Messico, nel nome del contrasto all’immigrazione irregolare o clandestina.

Una battaglia che ha segnato in parte la sua presidenza – tra i divieti sull’immigrazione dai Paesi a maggioranza musulmana ai centri di detenzione duramente criticati dalle organizzazioni umanitarie, dai deputati Dem e dal suo stesso dipartimento di sicurezza – oltre ad essere stata uno dei capisaldi della sua campagna elettorale nel 2016.

Fondamentale il contributo della Corte Suprema degli Stati Uniti che con la nomina di Brett Kavanaugh nel 2018, promossa dall’amministrazione Trump nonostante le accuse di stupro nei suoi confronti, è diventato a maggioranza repubblica (5 repubblicani contro 4 democratici). La più alta corte degli Stati Uniti ha bocciato infatti il ricorso dell’American Civil Liberties Union (una no-profit) che voleva impedire al presidente americano di usare i fondi senza l’approvazione del Congresso.

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!