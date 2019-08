Crisi di governo, Zingaretti chiude: «Non credibile un altro governo, elezioni». Quanto peserà la scelta del Pd? – La diretta della giornata

A 4 giorni dall’inizio della crisi di Governo innescata dalle parole di Matteo Salvini, comincia a prendere forma il calendario che porterà al voto su Conte. Oggi alle ore 16 a Palazzo Madama è atteso l’incontro tra i capigruppo del Senato che dovranno decidere sulle date per votare la mozione di sfiducia al premier.

Matteo Salvini vorrebbe bruciare le tappe e spinge per una convocazione plenaria il 14 agosto ma la vigilia di Ferragosto sarà segnata dal primo anniversario del crollo del Ponte Morandi, celebrazione che esclude di fatto la presenza di Conte e Mattarella a Roma. Oggi, 12 agosto, è una giornata molto ricca di eventi, tra conferenza dei capigruppo, assemblea del M5S e quella dei senatori Pd. Ecco tutti gli aggiornamenti:

La diretta della giornata

13:18 - 12 agosto

Ai microfoni dei giornalisti, Zingaretti insiste sulla necessità di «ritrovare uno spirito di unità dei democratici per discutere nei luoghi previsti dalle nostre regole». «Dare segnali di divisione – dice – significherebbe regalare l’Italia alla destra».

13:08 - 12 agosto

In una nota, Matteo Salvini parla dei lavori in corso sulla manovra finanziaria: «Non rispondiamo agli insulti quotidiani di chi non vuole mollare la poltrona, Renzi e 5Stelle, e stiamo già lavorando alla manovra economica del prossimo governo: tasse al 15% per tanti lavoratori e imprenditori, investimenti, dimezzamento dei tempi dei processi e grandi opere. Prima si vota, prima l’Italia riparte: chi ha paura delle elezioni?».

13:05 - 12 agosto

In mattinata, il segretario Zingaretti ha incontrato al Nazereno il presidente del partito e ex premier Paolo Gentiloni.

12.15 – 12 agosto -

Arriva il No del segretario del Pd Nicola Zingaretti ad un governo tecnico per fare la finanziaria e il taglio dei parlamentari: «Non è credibile l’ipotesi di un governo per fare la manovra economica e portare poi alle elezioni, sarebbe un regalo a una destra pericolosa che tutti vogliono fermare».

«Non credo sia possibile e credibile un’ipotesi che preveda un governo per fare la manovra da cui questo governo sta scappando per poi andare a votare», ha continuato Zingaretti, ribadendo la sua posizione. «Questo sarebbe davvero un regalo a quella destra pericolosa che tutti vogliamo fermare. Apriamo la crisi e vedremo con Mattarella quale è la forma migliore più seria e credibile per salvare l’Italia».

11.30 – 12 agosto -

È cominciata l’assemblea dei gruppi parlamentari del Movimento cinque stelle. La linea sembra essere quella già scandita da Luigi Di Maio: chiedere che si voti prima il taglio dei parlamentari (con la necessità di aspettare i tempi tecnici di almeno tre mesi per il referendum confermativo) e poi valutare il voto. «Salvini non ha tradito il Movimento o Conte, ma milioni di italiani a cui per 14 mesi aveva detto che non guardava sondaggi. Ha tradito il contratto di governo per i suoi interessi».

Prima della riunione era arrivato il commento di Beppe Grillo:

Lo sceriffo è in fuga dalla città, attraversa a gran velocità gli stati del sud accolto da un oceano di fischi. Intanto volano degli avvoltoi di nuova generazione…Ecco il messaggio dell’Elevato Consigliere Supremo! https://t.co/GWWIjKxiOT — Beppe Grillo (@beppe_grillo) August 12, 2019

Gli elementi da seguire sono tanti. Seguiremo i principali appuntamenti in tempo reale. Intanto, abbiamo fatto i conti:

Il calendario

Sul calendario la Lega a spinge per il voto di sfiducia a Conte prima di quello a Salvini, quest’ultimo voluto dal Pd. Una linea che potrebbe trovare il favore della presidente del Senato Elisabetta Casellati che ha già detto, stamattina, di voler fare il calendario in Aula qualora non ci fosse un’intesa nella capigruppo.

Anche se i tempi dovessero stringersi, Salvini potrebbe non avere i numeri per sfiduciare Conte ed evitare un governo istituzionale. Sia Forza Italia che il Pd potrebbero essere gli aghi della bilancia.

Forza Italia

Berlusconi è oggi a Roma dove nelle prossime ore incontrerà il ministro dell’Interno a cui chiederà maggiori riconoscimenti ai parlamentari azzurri in cambio di un voto favorevole per il ritorno alle urne. Il leader di Forza Italia sarebbe intenzionato a rassicurare il vicepremier che non si presenterà alle politiche, ma rimarrà ad occupare il suo posto al Parlamento europeo. Al momento, la Lega, con 58 senatori, assieme ai 62 di Forza Italia, e i quasi sicuri 18 di Fratelli d’Italia otterrebbe 138 voti. Un numero non sufficiente per sfiduciare il premier Conte.

Il Pd

Dall’altra parte, all’opposizione, il Pd appare sempre più spaccato dopo l’ultimo strappo di Renzi, in conflitto con il segretario Zingaretti. Renzi vuole prendere tempo per un governo istituzionale, una linea appoggiata da 35-36 dei 51 senatori eletti nel Pd al Senato. Con i voti dei renziani il fronte anti-Salvini si assicurerebbe 162 voti, una maggioranza assoluta. Mentre il centro-destra accompagnato dai voti della linea Zingaretti rimarrebbe a 153.

Ai leghisti, per blindare il voto, servirebbero una decina di voti aggiuntivi o, in alternativa, che alcune voci vicine all’opposizione scelgano di astenersi. Al contrario. se le attuali forze politiche che pubblicamente si sono dette pronte a tornare alle urne votassero come dichiarato allora la sfiducia a Conte sfiorerebbe i 200 voti.

