Coronavirus, i morti salgono a 212, 1200 nuovi contagi

Salgono a 212 i morti da coronavirus nel mondo. Nella giornata di ieri, 30 gennaio, è stato registrato il numero record di 42 decessi. Sono stati registrati anche 1200 nuovi contagi nella provincia di Hubei, il numero di persone contagiate sale così a 8900. Lo hanno annunciato le autorità locali.

Anche in Europa è aumentato il numero di contagiati che sale così a 14: cinque in Germania, sei in Francia, uno in Finlandia e due anche in Italia. In Italia sono stati dichiarati positivi due turisti cinesi che ora si trovano in isolamento all’ospedale Spallanzani di Roma.

L’Oms ha deciso di dichiarare l’emergenza sanitaria globale. L’Italia ha bloccato i voli da e per la Cina, anche se attualmente cinque voli sono in arrivo dalla Repubblica Popolare a Fiumicino e Malpensa.

