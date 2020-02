Coronavirus in Italia, positivo un 17enne in Valtellina: è uno studente di Codogno. I contagiati salgono a 77 – Ultimi aggiornamenti

È risultato positivo al coronavirus un diciassettenne residente in un paese della Valtellina, che studia però all’istituto agrario di Codogno. Venerdì, dopo esser tornato nel paese della provincia di Sondrio, ha iniziato ad avere la febbre e gli è stato fatto il tampone all’ospedale di Sondrio

In tutto, stando all’ultimo aggiornamento fornito ieri sera dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, le persone contagiate dal SARS-CoV-2 sono 76 (due i decessi), più l’ultimo caso in Valtellina di questa mattina. Un picco raggiunto nel giro di nemmeno 48 ore, facendo diventare l’Italia il primo Paese in Europa per casi registrati.

Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Vo’ Euganeo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. Undici comuni italiani, 10 in Lombardia e 1 in Veneto, sono in piena emergenza coronavirus. Attività pubbliche sospese e limitata al massimo la mobilità e la socialità.

Numeri che corrispondo a un’altra cifra, quella di circa 50mila persone che sono attualmente in quarantena con lo scopo di evitare il più possibile il diffondersi dei contagi. Il più possibile, appunto, perché al di fuori dei focolai sono già stati registrati altri casi (come quelli di Piacenza, Torino, Cremona, Pavia e Sesto San Giovanni, nel milanese).

«Dobbiamo fare di tutto per bloccare la diffusione del virus», ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana intervistato da La Stampa. «E quindi la cintura di sicurezza era l’unica soluzione possibile».

«Sono molto angosciato per i cittadini coinvolti – ha aggiunto – mi dispiace sinceramente, ma credo che questo fosse l’unico modo per cercare di arginare quella che potrebbe diventare un’epidemia se non una pandemia. Lo dico con la morte nel cuore, perché credo fermamente nella libertà di circolazione e dei cittadini. Credo anzi sia sempre il primo valore da difendere. Ma arriva il momento in cui bisogna fare qualche rinuncia per il bene comune»”.

Nei comuni isolati, anzi «cinturati», ci sono posti di blocco per impedire ai residenti di uscire e a chiunque altro di entrare. Ci sono corridoi «sterili» per far entrare il cibo e le merci necessarie in maniera controllata.

Anche in Italia arriva quindi il “modello Wuhan”, la città nella provincia dell’Hubei, in Cina, da dove è partita l’epidemia di coronavirus. Oltre alla quarantena dei comuni, sono state istituite anche delle “zone rosse”, interdette alla circolazione, che corrispondono con i luoghi frequentati dalle persone contagiate.

Nelle “zone rosse” non passano nemmeno i treni o gli autobus, e se la situazione è particolarmente compromessa non possono circolare nemmeno i mezzi privati.

