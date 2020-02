Coronavirus, The sound of silence diventa un inno alla resistenza: la videoparodia sulle note di Simon e Garfunkel

«Hello virus from Wuhan». Comincia così la versione parodia di The Sound of Silence (1964) l’inno folk intimista di Paul Simon e Art Garfunkel trasformato invece in un inno alla resistenza e alla fratellanza ai tempi del coronavirus.

All’epoca germinava e si diffondeva la controcultura e la Guerra Fredda mentre oggi ad accomunare il mondo c’è il coronavirus, e il ricordo della Sars, come ironizza la versione rivista del brano. Ciò che accomuna non è soltanto la paura e le malattie, ma anche la resistenza: «Ci alziamo e combattiamo il virus», si dice tra le strofe.

Non potevano mancare, dopo il racconto delle origini della malattia e il ricordo delle vittime e dei malati, anche i consigli profilattici: «Tieni sempre le mani pulite, solo l’igiene fermerà la crescita del virus, anche quando tossisci, lasciatelo dire, e indossa una maschera se sei malato….».

Non esattamente poesia, ma comunque il ritmo è quello, le rime pure ci sono e i consigli non sono da buttare via. Certo, l’originale era leggermente meglio. Ma per ogni lamentela basta rivolgersi al misterioso autore, Alvin Oon.

Secondo il suo profilo Facebook abita a Singapore dove si guadagna da vivere facendo il musicista e organizzando eventi. Dopo un inizio difficile The Sound of Silence di Simon e Garfunkel divenne una hit mondiale. Magari anche Alvin Oon ci spera.

