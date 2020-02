Coronavirus, primo caso in Estonia: rientrato dall’Iran

Mentre Pechino comunica cifre in calo, negli altri Paesi asiatici il bilancio dell’epidemia si aggrava: in Corea del Sud i contagi totali sono 1.595. In Romania il primo caso

Il ministro degli Affari sociali dell’Estonia, Tanel Kiik, ha annunciato a Etv il primo caso accertato del nuovo coronavirus nel Paese baltico. Lo riporta l’agenzia russa Tass. Secondo Kiik, la persona risultata positiva ai test è rientrata nel Paese ieri notte dall’Iran. «Il paziente – ha detto Kiik – è residente permanentemente in Estonia ma non è un cittadino” estone. “Per quanto ne so, è un cittadino iraniano», ha spiegato il ministro.

La Danimarca registra il primo contagio da coronavirus. Si tratta di un uomo rientrato il 24 febbraio da una vacanza sulle piste da sci del Nord Italia con la sua famiglia. Sua moglie e suo figlio sono risultati negativi ai test. L’uomo sarebbe in buone condizioni e resterà in isolamento in casa propria, secondo quanto riporta Reuters.

Il bilancio in Cina

Continuano a calare intanto i decessi per coronavirus in Cina, dove ieri ne sono stati registrati 29, il dato più bassi da oltre un mese, mentre 433 sono stati i nuovi contagi. Secondo la Commissione sanitaria nazionale, 26 morti sono concentrati nella provincia dell’Hubei, epicentro dell’epidemia, mentre le nuove infezioni sono state 409. Ieri, mercoledì 26 febbraio, un decesso è avvenuto a Pechino e uno ciascuno nelle province di Heilongjiang ed Henan. Mercoledì, inoltre, sono stati registrati 508 casi sospetti e la guarigione di 2.750 persone dimesse dagli ospedali per un totale di 32.495, mentre i pazienti in condizioni gravi sono calati di 406 unità, a 8.346. I contagi accertati nel Paese sono saliti a 78.497 in tutto il Paese, di cui 2.744 causa di morte. La Commissione sanitaria nazionale ha poi precisato che 2.358 soggetti sono ancora sospettati di essere infetti. Sono stimate in 652.174 le persone tracciate che sono venute a contatto con casi positivi al coronavirus: di questi, 12.823 sono stati dimessi dopo un periodo di osservazione medica, mentre 71.572 lo sono tuttora.

Romania

Il primo caso di coronavirus in Romania è un paziente risultato positivo ai test a Priguria, in provincia di Gori, nel sudovest del paese balcanico. Secondo quanto riportato dall’agenzia Mediafax, il “paziente zero” ha 20 anni e lavora presso un ristorante di proprietà di un italiano. Il capo del dipartimento per le situazioni di emergenza (Dsu) romeno Raed Arafat ha dichiarato che l’uomo sarà tenuto in quarantena nella propria casa assieme ai suoi sette familiari.

Corea del Sud

La Corea del Sud ha riportato altri 334 casi del nuovo coronavirus: lo riferisce la Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), secondo cui il totale nazionale dei contagi è salito a quota 1.595. Il numero delle vittime resta invece fermo a 12.

Stati Uniti

«Ora non è il momento giusto» per decidere sullo stop dei voli da e per i Paesi più colpiti dal coronavirus come l’Italia, ha detto il presidente Usa Donald Trump: «La nostra priorità è la salute degli americani: i rischi per loro restano molto bassi. Siamo pronti ad adattare le nostre misure e a fare qualsiasi cosa necessaria». Ieri la Casa Bianca ha chiesto al Congresso lo stanziamento di 2,5 miliardi di dollari per affrontare un’eventuale emergenza. Scenario ancora ipotetico negli Stati Uniti, dove i contagi sono stati finora solo 15. Ma preoccupa il caso accertato in California dalle origini non chiare, come riporta il Washington post. Il contagio sarebbe avvenuto in assenza di un viaggio recente in Cina, rappresentando potenzialmente il primo segnale della diffusione del coronavirus negli Stati Uniti.

Arabia Saudita

L’Arabia Saudita sospende «temporaneamente» l’ingresso sul suo territorio dei pellegrini che si recano alla Mecca, per «impedire l’arrivo del nuovo coronavirus nel regno e la sua diffusione». Il ministero degli Affari esteri saudita ha sospeso anche l’ingresso nel Paese arabo ai viaggiatori con visti turistici di paesi in cui il nuovo coronavirus è già diffuso. Il governo saudita ha deciso di «sospendere temporaneamente l’ingresso nel regno per eseguire l’Umra e visitare la Moschea del Profeta», ha affermato il ministero in una nota. L’Umra, che attira decine di migliaia di musulmani alla Mecca ogni mese, è un pellegrinaggio che può essere celebrato in qualsiasi momento dell’anno, a differenza dell’Hajj, che può essere fatto solo in date precise del calendario lunare islamico. L’Arabia Saudita ha anche sospeso l’ingresso ai viaggiatori con visti turistici di paesi in cui il nuovo coronavirus è diffuso, secondo criteri che devono essere stabiliti dalle autorità sanitarie. «Queste procedure sono temporanee e sono soggette a valutazione continua da parte delle autorità competenti», ha aggiunto il ministero.

