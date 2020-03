Coronavirus, l’annuncio di Fontana: «Guarita la collaboratrice della presidenza, sta per essere dimessa»

«Sono molto contento per lei e per questi risultati positivi che dimostrano che siamo sulla strada giusta», ha aggiunto il presidente della Regione Lombardia

Nel giorno in cui il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera hanno comunicato in una nota congiunta la positività al test del coronavirus dell’assessore allo Sviluppo, Alessandro Mattinzoli, giunge una buona notizia per lo staff regionale lombardo.

A 4 giorni dall’annuncio della positività al test del Covid-19 di una stretta collaboratrice del governatore lombardo, il presidente Fontana, a margine del punto stampa svoltosi in videoconferenza per fare il punto sulla situazione del coronavirus in Lombardia, ha reso noto che la professionista «sta per essere dimessa», sottolineando come sia «praticamente guarita».

Fontana, attualmente in quarantena volontaria proprio a seguito della positività registrata dalla collaboratrice, ha spiegato come la donna, dopo le dimissioni, «tornerà a casa sua per continuare l’isolamento».

«La collaboratrice è in attesa di fare l’ultimo tampone definitivo che le consentirà di riprendere la vita normale – chiosa infine Fontana – Sono molto contento per lei e per questi risultati positivi che dimostrano che siamo sulla strada giusta».

In copertina: Facebook / Attilio Fontana | Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in videoconferenza

Il parere degli esperti

Leggi anche: