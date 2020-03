Coronavirus, superati i 3 mila casi finora in Italia. Più di cento morti, 28 in un solo giorno

Salgono a 3089 i casi di contagio da coronavirus registrati finora in Italia, secondo l’ultimo aggiornamento del capo della Protezione civile Angelo Borrelli, sulla base dei numeri forniti dal ministero della Salute e dalle singole Regione. Le vittime finora registrate sono 107, con un balzo rispetto ai dati di ieri di 28 nuovi pazienti morti. I malati attualmente positivi sono 2706, mentre rispetto a ieri sono stati 116 i guariti, con un aumento del 72,5%, per un totale di 276. Sono 295 i malati con il coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 66 in più rispetto a ieri. Il numero delle vittime in Italia corrisponde al 3,47% del totale dei contagiati da coronavirus.

