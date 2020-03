Urgente – Coronavirus, stasera Conte annuncia la zona rossa (quasi) per tutto il territorio italiano

Il premier sta per annunciare un ulteriore giro di vite nelle misure di contenimento della pandemia. È il terzo intervento per decreto in 5 giorni

La spinta fortissima che arrivava da tutti gli eletti della Lombardia, il governatore Fontana e i sindaci dei dodici Comuni capoluoghi, compresi Sala e Gori, con l’appoggio convinto dei presidenti delle altre Regioni del nord e perfino di quello della Sicilia, alla fine ha fatto breccia sul governo e sul premier Conte che sta per annunciare, ancora una volta in diretta serale, un ulteriore giro di vite nelle misure anti-coronavirus.

Il presidente del consiglio voleva evitare il terzo intervento per decreto in cinque giorni, ma la crescita incontrollata dei numeri del contagio gli hanno fatto cambiare avviso, anche perché sulla linea dura, quella della zona rossa in tutta Italia, si erano ormai attestati non solo i leader dell’opposizione, ma anche il Pd (il cui leader è ancora in quarantena perché positivo) e molti esponenti del Movimento cinque stelle.

Un’ipotesi di zona rossa limitata al solo nord Italia è stata giudicata inapplicabile, e quindi le misure che Conte sta per annunciare riguarderanno l’intero territorio nazionale, e soprattutto gli esercizi commerciali (con qualche esenzione in più rispetto alle ipotesi più drastiche) e le linee di comunicazione urbane e non solo.

