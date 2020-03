Coronavirus, chi è Domenico Arcuri, il super-commissario con «ampi poteri» scelto da Conte

La carriera ha inizio dopo una laurea in Economia e commercio alla Luiss, nel 1986, con una tesi sulla “Redditività economica e sociale degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno”

Di origini calabresi, Domenico Arcuri, 57 anni, è l’uomo scelto dal premier Giuseppe Conte come super commissario delegato a gestire l’emergenza coronavirus. Un ruolo che va ad affiancarsi a quello del capo della Protezione civile Angelo Borrelli. «Avrà ampi poteri di deroga e lavorerà per rafforzare la distribuzione di strumenti sanitari e potrà impiantare nuovi stabilimenti», ha precisato Conte durante l’annuncio dell’ultimo Dpcm.

La carriera di Arcuri ha inizio dopo una laurea in Economia e Commercio alla Luiss, nel 1986, con una tesi sulla “Redditività economica e sociale degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno”. Dopo il traguardo accademico, viene assunto all’Iri, l’Istituto per la ricostruzione industriale: qui si è occupato delle aziende del gruppo posizionate nei settori delle telecomunicazioni, dell’informatica e della radiotelevisione.

Un salto nella carriera avviene nel 1991 quando comincia a lavorare in Pars, joint venture tra Arthur Andersen e Gec nel settore della consulenza ad alto contenuto tecnologico, dove nel 1994 è diventato amministratore delegato. Nel 2001 diventa il partner responsabile italiano “Telco, Media e technology” di Arthur Andersen, poi acquisita da Deloitte – un’azienda di servizi di consulenza e revisione .

Dal 2002 al 2007 la sua carriera continua: Arcuri diviene partner in Deloitte, e nel 2004 ne assume la carica di amministratore delegato. Dal 2007 registra un ulteriore traguardo: amministratore delegato di Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. Di Invitalia si dice abbia «modificato l’obiettivo, il modello e i fondamentali economici e patrimoniali».

Allo stato attuale, Arcuri collabora abitualmente con le università Bocconi, Federico II e Luiss “Guido Carli” in qualità di docente ed esperto in materia economica e di politica industriale. Da registrare il suo interesse per il Mezzogiorno che tiene vivo con una certa costanza con la pubblicazione di editoriali su diverse testate nazionali.

Il parere degli esperti

Leggi anche: