Urgente – Mattarella, dura critica alla Bce: ci serve solidarietà, non ostacoli

«L’Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione». È quanto afferma una nota del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nella giornata di oggi, 12 marzo, la Bce ha annunciato le prime misure per far fronte all’emergenza coronavirus: maggiore liquidità alle banche e un aumento del Quantitative Easing. La Bce ha deciso però anche di lasciare invariati i tassi d’interesse. Una scelta ha fatto precipitare le borse e balzare lo spread oltre i 250 punti. Particolari polemiche ha suscitato una frase di Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea.

«Non siamo qui per ridurre gli spread. Il mio scopo non è un Whatever it takes numero 2», ha detto Lagarde in riferimento al programma di Mario Draghi per fronteggiare la crisi economica del 2012. Le parole di Lagarde non hanno soddisfatto i mercati: per Pizza Affari è stato il giorno peggiore di sempre, Milano ha chiuso con un -16%. Madrid (-14,6%), Francoforte e Parigi (-12,2%), Londra (-10,9%)

