Bolsonaro su Fb smentisce il figlio e il contagio: «Sono negativo!» e fa il gesto più chiaro

La notizia del tampone positivo al coronavirus di Jair Bolsonaro prima è stata diffusa dal giornale brasiliano O Dia e poi confermata anche da Fox News, che ha sentito per una verifica il figlio Eduardo. Il secondo tampone, come spiega il presidente stesso su Facebook è risultato invece negativo. Durante la mattinata di oggi, 13 marzo, il Presidente era apparso in televisione con una mascherina e non ha lasciato la sua residenza a Palácio da Alvorada.

Solo pochi giorni fa Bolsonaro aveva incontro Donald Trump nel suo resort di Mar-a-Lago, in Florida. Al momento il presidente degli Stati Uniti non ha ancora fatto un tampone per verificare il suo stato di salute. Trump ha convocato una conferenza stampa per le 20.00.

– HFA/SABIN atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro Gepostet von Jair Messias Bolsonaro am Freitag, 13. März 2020

