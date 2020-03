‘Ndrangheta, arrestato latitante Cesare Antonio Cordì: beccato in fuga mentre violava le norme contro il coronavirus

Violare le restrizioni imposte per l’emergenza coronavirus è stato fatale per il latitante Cesare Antonio Cordì, arrestato a Bruzzano Zeffirio, in provincia di Reggio Calabria, dai carabinieri delle compagnie di Bianco e Locri, assieme allo squadrone dei Cacciatori d’Aspromonte. 42 anni, esponente di spicco della ‘ndrangheta di Locri, Cordì si nascondeva nel piccolo centro reggino almeno dallo scorso agosto, quando è sfuggito all’arresto nel coso dell’operazione “Riscatto”.

Con le strade deserte per l’obbligo imposto dall’ultimo decreto del governo di stare a casa e la chiusura delle attività, per Cordì è stato inutile il tentativo di scappare da un ingresso secondario del suo nascondiglio. Cordì è indagato per trasferimento fraudolento di valori, aggravato dall’associazione mafiosa, dopo che aveva intestato a sua moglie un’attività commerciale evitando le misure di prevenzione patrimoniale.

