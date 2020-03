Coronavirus, l’appello drammatico dell’Asl di Torino e le mascherine ferme a Istanbul che non arrivano

«Abbiamo bisogno di…» e inizia un elenco di strumenti che scarseggiano negli ospedali di Torino. L’appello dell’Asl del capoluogo piemontese è eloquente: nelle strutture mancano i dispositivi di protezione individuale per affrontare l’emergenza del coronavirus. Per questo l’azienda sanitaria locale ha predisposto l’indirizzo mail [email protected] al quale poter per donare, come si legge sul sito:

Mascherine chirurgiche CEE;

Mascherine filtranti FFP2;

Mascherine filtranti FFP3;

Camici impermeabili;

Occhiali;

Visiere.

E mentre da Torino arriva questa richiesta di aiuto, il direttore dell’Ats di Bergamo, Massimo Giupponi, denuncia: «Stiamo cercando mascherine in tutto il mondo. Abbiamo un cargo con 150 mila pezzi fermo da giorni a Istanbul: ci continuano a chiedere documentazione e non riusciamo a sbloccarlo», spiega all’edizione locale del Corriere della Sera.

«Un altro cargo è pronto in Cina e abbiamo disposto un ordine in Sud America. In Italia abbiamo contattato una ditta che ha riconvertito la sua produzione», aggiunge Giupponi. Oltre alle mascherine, nelle zone più colpite dall’epidemia a scarseggiare sono medici e infermieri.

La provincia di Bergamo, dove opera l’Agenzia per la tutela della salute diretta da Giupponi, è tra le più in difficoltà: «Sappiamo che molti – dice Giupponi a proposito del personale sanitario -, sono malati. Ma c’è anche paura. A chi è nelle condizioni di rientrare chiediamo di farlo».

