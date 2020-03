Coronavirus, il bilancio della Regione Lombardia: 1273 nuovi ricoveri. 202 morti in un giorno, in totale sono 1420. 14649 positivi

Continuano a crescere i dati dei contagi di coronavirus in Lombardia, per quanto «inferiore a quello di ieri, in linea con gli altri giorni», ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Sono 1377 i nuovi casi lombardi, per un totale di 14649. La crescita più significativa riguarda i ricoveri, saliti a 1273, per un totale di 6171. Salgono a 823 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con una crescita in un giorno di 66 persone. Sono stati 202 i nuovi decessi in Lombardia, con il bilancio totale salito a 1420.

813 i casi nella sola Milano, «ieri erano 711, gli ospedali registrano un afflusso in leggerissima crescita – dice Gallera – ma costante e assolutamente gestibile». Nella provincia milnaese i casi sono 1983, più 233 rispetto ai dati di ieri. «Su una popolazione di oltre 3 milioni di abitanti – ha aggiunto – non sono dati alti. Resta una grande sofferenza dei presidi nelle zone più critiche, ma la situazione è stabile, anche in leggera diminuzione, mentre in altre zone c’è crescita ma non esponenziale».

