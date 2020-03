Coronavirus. Lo smog può favorire l’epidemia col contagio a grandi distanze? Non è dimostrato, ma non aiuta certo i pazienti

Lo smog potrebbe influire sulla diffusione dell’epidemia di Covid-19? L’ipotesi, già avanzata nelle precedenti epidemie, torna a essere dibattuta nei media. Si parla di «effetto boost».

Secondo Leonardo Setti, coautore dello studio, «le alte concentrazioni di polveri registrate nel mese di febbraio in Pianura padana hanno prodotto un ‘boost’, un’accelerazione alla diffusione dell’epidemia. L’effetto è più evidente in quelle province dove ci sono stati i primi focolai».

Insomma, stando a questa ipotesi, la presenza di polveri sottili nell’aria, potrebbe accelerare la diffusione dell’epidemia.

Questo è quanto suggerito in un recente position paper della Sima (Società italiana di medicina ambientale). Alla ricerca hanno partecipato le Università di Bari e Bologna, avvalendosi dei dati Arpa (Agenzie regionali per la protezione ambientale), in correlazione con quelli della Protezione civile, sui casi di contagio nel nostro Paese. Parliamo insomma di una analisi correlativa, che non pretende di dimostrare un collegamento causale.

Di cosa parla il position paper

C’è un solo problema: perché nonostante il calo di emissioni registrato in Italia, assistiamo invece ad un aumento del numero di casi? La Cina, che ha un enorme problema dal punto di vista delle emissioni, ha registrato la stragrande maggioranza dei casi a Wuhan, mentre nel resto del Paese non erano altrettanto alti.

Certo, recentemente anche Pechino ha registrato un calo delle emissioni, ma l’epidemia sta cominciando a ritirarsi grazie alle discusse misure drastiche di contenimento attuate dal Governo cinese.

La ricerca, relativa ai dati disponibili fino al 3 marzo, evidenzia comunque una correlazione tra il superamento dei limiti di legge per almeno due tipi particolari di emissioni: i Pm10 ei Pm2,5, queste ultime considerate più pericolose, sono meglio definite «polveri sottili».

«La Pianura padana è in codice rosso anche nello studio: qui si sono osservate le curve di espansione dell’infezione che hanno mostrato accelerazioni anomale, in evidente coincidenza, a distanza di due settimane, con le più elevate concentrazioni di particolato atmosferico», riporta il Sole 24Ore.

Secondo il collega di Setti, Gianluigi de Gennaro «più ci sono polveri sottili, più si creano autostrade per i contagi. È necessario ridurre al minimo le emissioni».

Il documento non dimostra un collegamento causale diretto

A questo punto è bene fare delle precisazioni: un position paper non è uno studio scientifico – non come inteso solitamente sui media – bensì un saggio, dove gli autori esprimono una opinione, o “presa di posizione” – come suggerisce il termine – basata in questo caso, su dati e pubblicazioni scientifiche precedenti, ma non pretende di dimostrare con certezza un collegamento causale.

Il documento infatti ha almeno cinque limiti:

Non spiega un collegamento causale tra permanenza nell’aria e l’effettiva trasmissione;

Lo stesso limite vale per la correlazione con lo smog;

Nonostante il tema sia stato dibattuto in passato per altre epidemie, contrasta con le raccomandazioni dell’Oms, dove si chiede di rispettare almeno un metro di distanza dal prossimo;

Alcune affermazioni che troviamo nel testo sono per altro ben lontane da essere accertate, come la seguente: «un aumento delle temperature e di radiazione solare influisce positivamente sulla velocità di inattivazione del virus». Questo potrebbe anche essere vero se testiamo in laboratorio, mentre non è dimostrato per SARS-CoV2 nell’ambiente. Idem dicasi per la sua permanenza nell’aria o nelle superfici;

Infine, non tiene conto del fatto che le polveri, come i Pm10 e Pm2,5, possono certamente giocare un ruolo, ma indiretto, in quanto possono indebolire l’organismo, favorendo le complicazioni.

Il parere degli esperti

