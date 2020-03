Coronavirus, la previsione nelle mani del governo (e di Dagospia): il picco dei contagi sarà il 28 marzo – Il grafico

Tra otto giorni forse potremmo tirare un respiro di sollievo. Stando a un grafico pubblicato sul sito Dagospia e attribuito al Comitato Scientifico di Palazzo Chigi il picco dell’epidemia di coronavirus dovrebbe arrivare il 28 marzo. Dopodiché i nuovi casi dovrebbero cominciare a diminuire, i decessi rimanere invariati e le guarigioni cominciare ad aumentare. Il peggio a quel punto sarebbe passato.

Secondo i dati riportati dal grafico i nuovi casi tenderebbero a zero soltanto nella seconda settimana di aprile, dal 7-8 aprile in poi. Il numero complessivo di decessi sarebbe comunque drammatico: circa 5-6mila, non superando mai quota 10mila. I casi in trattamento scenderebbero in un mese da circa 50mila nel picco (al 19 marzo sono 33.190) a circa 23mila verso il 20 aprile.

Dagospia – Il grafico attribuito al Comitato Scientifico di Palazzo Chigi

