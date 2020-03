Coronavirus, tutte le notizie della notte – Un caso a Wuhan dopo 5 giorni, salgono a 78 i contagi di ritorno. Negli Usa oltre 46 mila infetti: il 35% a New York

Tornano a crescere i casi in Corea del Sud, con 76 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. E Cuba decide di blindare l’isola: per gli oltre 32 mila turisti scatta l’isolamento in hotel

Cina

Nuovo caso a Wuhan, primo focolaio di Coronavirus, dopo cinque giorni di assenza di nuovi contagi. In Cina continuano a crescere le infezioni di ritorno, con 31 nuovi casi, per un totale di 78. Stando ai dati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), lunedì sono stati segnalati 31 contagi a Pechino, 14 nel Guangdong, 9 a Shanghai, 5 nel Fujian, 4 a Tianjin, 3 nel Jiangsu, 2 sia nello Zhejiang e nello Sichuan, e 1 ciascuno per Shanxi, Liaoning, Shandong e Chongqing. Sono sette le persone morte nelle ultime 24 ore per il coronavirus, tutti nel capoluogo della provincia dell’Hubei. I decessi in Cina dall’inizio della pandemia sono 3.277, i casi in totale sono 81.171, di cui 73.159 sono guariti.

Corea del Sud

Ci sono stati 76 nuovi casi in Corea del Sud, con una lieve crescita rispetto ai 64 di domenica. Secondo i dai del Korea Centers for Disease Control and Prevention, i contagi nel Paese sono saliti a 9.037, mentre i morti sono aumentati di nove unità, per un totale di 120, con un tasso di mortalità dell’1,33%. Anche la Corea è alle prese con i contagi di ritorno, saliti a 67 casi, il più grande rialzo giornaliero. Su 1.203 persone rientrate ieri dall’Europa, di cui il 90% coreani, 101 hanno mostrato sintomi di coronavirus.

Stati Uniti

Un pannello stradale a New York che invita a stare a casa | EPA/Peter Foley

Sono oltre 46 mila i casi di contagio negli Stati Uniti. Nella sola città di New York è concentrato il 60% dei casi di coronavirus dello stato e il 35% di quelli nel Paese. Sono 12.339 i contagi neyorkesi, 99 i morti finora registrati. E con l’aumento verticale dei contagi, secondo il Wall street journal le principali compagnie aree americane stanno valutando l’ipotesi di sospendere tuto il traffico interno. Resta in piedi la possibilità che volino solo gli aerei cargo, nel caso in cui la Casa Bianca dovesse imporre alle compagnie di trasportare lo staff militare medico, le attrezzature sanitarie e alte forniture necessarie per l’emergenza.

Cuba

Il governo cubano ha deciso di blindare l’isola, con l’ultimo provvedimento del primo ministro Manuel Marrero Cruz che ha vietato dalla mezzanotte del 24 marzo l’ingesso agli stranieri a Cuba, come conferma il quotidiano Granma. Concesso solo il rientro dei cittadini con passaporto cubano e gli stranieri che risiedono e lavorano sull’isola. Scatta la quarantena obbligatoria per chiunque atterrerà da oggi a Cuba. Per i 32.574 turisti che al momento si trovano nel Paese è previsto l’isolamento negli hotel, mentre sono stati sospesi i tour e il noleggio di auto.

Johnson ordina lockdown nel Regno Unito

Negozi chiusi e tutti in casa: Boris Johnson ordina misure restrittive all’italiana per il Regno Unito contro la diffusione del Coronavirus. Da stasera – ha annunciato il premier in un discorso alla nazione – stop a tutti gli esercizi commerciali non essenziali, mentre sono vietate riunioni in pubblico di più di due persone, con multe da 30 sterline ai trasgressori. Parchi aperti in parte, luoghi di preghiera chiusi, si potrà uscire soltanto per lavoro, la spesa, portare a spasso il cane, far esercizio o per assistenza.

Anche il Sudafrica in lockdown, esercito nelle strade

Il Sudafrica sarà in isolamento per le prossime tre settimane per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Lo ha deciso il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa annunciando che sarà dispiegato l’esercito nelle strade per garantire il rispetto del lockdown. La misura entrerà in vigore a partire da giovedì mattina.

Il numero di casi positivi al coronavirus in Sudafrica è balzato a 402, il più alto nell’Africa sub-sahariana. Lo riporta Bbc, specificando che si tratta di un aumento di 128 persone dall’ultimo annuncio di ieri sera. Il presidente Cyril Ramaphosa si rivolgerà alla nazione con un discorso incentrato sulle precauzioni da seguire e su un pacchetto di misure a sostegno delle piccole imprese e della fragile economia del Paese. Bbc riporta inoltre che le forze armate si stanno preparando per il loro dispiegamento in aree nelle quali le comunità non aderiscono alle restrizioni governative contro la diffusione del virus.

Tra i provvedimenti presi dall’esecutivo sudafricano rientrano i divieti per raduni di oltre 100 persone in luoghi come le chiese o l’attività dei bar, che continuano a vendere alcolici nonostante l’ordine di chiusura. Nel frattempo la prima paziente positiva al test di coronavirus nella provincia del Capo Orientale ha infranto le regole di auto-isolamento, lasciando la propria casa con lamentele legate alla violazione dei suoi diritti. Le autorità stanno rintracciando le persone con cui la donna potrebbe essere stata a contatto.

Israele, i casi positivi saliti a 1.442

Sono saliti oggi a 1.442 i positivi al Coronavirus in Israele. Lo ha reso noto il ministero della sanità secondo cui 29 di essi si trovano in condizioni gravi. Venerdì si è registrato un primo decesso per Coronavirus. Oggi in un ospedale di Tel Aviv si è avuto un ulteriore decesso che potrebbe essere attribuito a Coronavirus, anche se ancora non c’è in merito una conferma definitiva. In nottata, riferiscono i media, il governo discuterà una serie di misure per limitare in maniera ancora più rigida gli spostamenti degli israeliani fuori dalle proprie abitazioni.

Positivo l’allenatore del Galatasaray Fatih Terim

L’allenatore del club turco Galatasaray, Fatih Terim, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter: «Sono in buone mani in ospedale. Non vi preoccupate», ha scritto l’allenatore, che ha 67 anni. Terim è stato anche allenatore del Milan e della Fiorentina

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.. — Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020

Francia, 3.838 nuovi casi e 186 morti

Sono aumentati di 3.838 i casi di Coronavirus accertati in Francia nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono 186 in più. Lo ha reso noto il ministro della Salute, Olivier Véran. Il totale è ora di 19.856 contagi e 860 decessi. Oltre 2.000 i pazienti ricoverati in rianimazione.

#BREAKING France coronavirus death toll jumps 186 to 860, says minister pic.twitter.com/QSqdY9jQMy — AFP news agency (@AFP) March 23, 2020

Oms

«La pandemia sta accelerando, ci sono voluti 67 giorni per arrivare ai primi centomila contagi, 11 giorni per 200mila e 4 giorni per trecentomila». È l’allarme lanciato dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la conferenza stampa da Ginevra. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità ha invitato all’impegno comune per «cambiare la traiettoria di questa pandemia».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

«Possiamo farlo. Chiedere alle persone di stare a casa è un importante modo, ma per vincere dobbiamo attaccare il virus con tattiche aggressive, testando ogni caso sospetto, isolando ogni caso accertato, tracciando e mettendo in quarantena ogni persona che vi è stata a contatto». L’Oms poi si è appellato ai leader del G20 per chiedere di lavorare insieme a rafforzare la produzione, evitare il bando dell’export e assicurare la distribuzione dei materiali protettivi.

Ecofin: ok a sospensione patto di stabilità

L’Ecofin, il Consiglio Ue di economia e finanza, ha approvato l’attivazione della clausola di sospensione del Patto di Stabilità, così come aveva chiesto la Commissione Ue. «La severa recessione attesa quest’anno richiede una risposta risoluta, ambiziosa e coordinata. Dobbiamo agire con decisione, per assicurare che lo shock resti il più breve e limitato possibile, e non crei danni permanenti alle nostre economie e quindi alla sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio termine», scrive l’Ecofin nel comunicato finale dopo la riunione.

Il parere degli esperti:

Leggi anche: