Coronavirus, tutte le notizie della notte: negli Usa 884 morti in 24 ore, mai così tanti. Ora le vittime sono più di 5mila

Hanno superato i 900mila i casi di Coronavirus nel mondo, 47.208 i morti, 193.700 le persone guarite, secondo i dati della John Hopkins University. Gli Usa sono il Paese più colpito con più di 200mila casi, seguono Italia (110.574) e Spagna (104.118).

Usa

Trump listens as Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (R) speaks during the Coronavirus Task Force press briefing on the coronavirus and COVID-19 pandemic, in the Rose Garden at the White House, in Washington, DC, USA, 30 March 2020. EPA/MICHAEL REYNOLDS

Negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono morte 884 persone a causa del Coronavirus, il numero più alto dall’inizio dell’epidemia. Il numero totale dei decessi supera così i 5mila (5.116). 216.515 i contagi nel Paese, 8.566 le persone guarite. «Ci stiamo preparando per il peggio, perché sfortunatamente è quello a cui dobbiamo guardare. Ci saranno un paio di settimane orribili a partire fra pochi giorni», ha detto Donald Trump.

Intanto l’amministrazione Trump ha fatto sapere che sta lavorando una legge per permettere alle compagnie di costruzione e petrolifere di uccidere specie protette di uccelli in modo da poter operare senza il timore di poter essere perseguiti legalmente per l’uccisione accidentale di volatili. L’ex direttore dello United States Fish and Wildlife Service ha già affermato che se approvata la norma avrà «effetti catastrofici».

EPA/KAMIL ZIHNIOGLU | Il fondatore di Microsoft, Bill Gates

«Abbiamo ancora la possibilità di prendere importanti decisioni per uscire dal Coronavirus. Le scelte che faremo ora, noi e i nostri leader, avranno un forte impatto sulla velocità con cui il numero dei casi di contagio comincerà a scendere, sul peggioramento della situazione economica, e su quanti americani saranno costretti a seppellire uno dei loro cari a causa del Covid-19». È quanto scrive Bill Gates, il fondatore di Microsoft, in una lettera contenente alcune linee guida e consigli per uscire dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus inviata al Washington Post.

Brasile

In Brasile è stato registrato il primo caso di contagio in una comunità indigena dell’Amazzonia. Si tratta di una donna di 20 anni della tribù di Kokama, che vive in un villaggio nel distretto di Santo Antonio do Iá, vicino al confine con la Colombia.

EPA/Joedson Alves | Brazilian President Jair Bolsonaro

Dopo aver cercato di sminuire la portata dell’emergenza Coronavirus, Jair Bolsonaro cambia i toni, come è successo già ad altri leader come Donald Trump e Boris Johnson. Il presidente del Brasile ha definito la pandemia «la più grande sfida della nostra generazione» e ha detto che per affrontarla sono necessari «unione e collaborazione» per «salvare vite, senza perdere posti di lavoro». Il Brasile è uno dei Paesi più colpiti del Sud America con 5.812 casi di contagio.

La COP26 rinviata al 2021 a causa del coronavirus

Avrebbe dovuto aver luogo a novembre a Glasgow, in Scozia, sotto l’egida del Regno Unito e dell’Italia, ma non si farà più. Lo ha reso noto il governo britannico, indicando che verrà posticipato, senza però indicare una data precisa. Salta così anche il summit annuale delle nazioni unite sul cambiamento climatico, un appuntamento sempre più cruciale visto il continuo aumento della temperature terrestre rispetto ai livello preindustriali. L’ultima edizione, che ha avuto luogo a Madrid in Spagna, aveva segnato dei modesti passi avanti sul fronte degli accordi tra gli stati per limitare le emissioni di gas serra, non sufficienti tuttavia per centrare l’obiettivo di mantenere l’aumento delle temperature sotto ai 1,5-2 gradi centigradi entro il 2030.

Cina, isolamento per 600mila nell’Henan

La contea di Jia, nell’Henan, che confina con l’Hubei (l’epicentro della pandemia), è stata sottoposta a isolamento. I residenti dell’area, 600mila persone in totale, adesso dovranno avere permessi speciali per uscire di casa e per andare al lavoro, sottoponendosi a controllo della temperatura corporea e indossando le maschere facciali. I posti di blocco e i controlli non sono mai stati interrotti del tutto nel Paese: i residenti della provincia focolaio dell’epidemia, Hubei (dove si trova la città di Wuhan) sono stati sottoposti a controlli in uscita negli ultimi giorni e si sono verificati anche degli scontri ai confini con altre regioni.

Nell’Henan sono state chiuse anche tutte le aziende, eccezion fatta per le utility, per le aziende produttrici di materiale sanitario e nel settore degli alimentari. Rimangono aperti supermercati, farmacie, stazioni di benzina ed hotel. Secondo la Commissione sanitaria nazionale cinese sarebbero 130 i nuovi casi, per un totale di 1.367 persone tenute osservazione.

L’Unione europea propone uno strumento contro la disoccupazione

La Commissione europea «propone SURE uno strumento contro la disoccupazione garantito da tutti gli Stati membri, per contribuire a salvaguardare l’occupazione in Paesi come Italia e Spagna, tra i più colpiti dal coronavirus». Lo annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un video su Twitter.

La Commissione europea approverà domani una serie di misure aggiuntive per combattere l’emergenza coronavirus, spiega ancora il portavoce dell’esecutivo comunitario, Eric Mamer. Fra queste ci sarà anche una proposta per “consentire maggiore flessibilità sull’uso dei fondi strutturali Ue” ai Paesi membri. L’iniziativa sarà presentata domani dalla presidente della commissione, insieme ai dettagli sul nuovo strumento europeo contro la disoccupazione e a un’ulteriore proposta «per usare il bilancio Ue come sostegno diretto ai Paesi nella gestione della crisi sanitaria». Dovrebbe essere concessa agli Stati la possibilità di spostare risorse già assegnate fra settori diversi (concentrazioni tematiche) ma anche fra diverse categorie di regioni, quindi dalle meno sviluppate alle più ricche, e viceversa. Una flessibilità che permetterebbe ai governi d’indirizzare i fondi verso i territori e i settori più colpiti dalla crisi.

Contagiati i marinai di una portaerei: ora rischiano la vita

I marinai a bordo di una portaerei rischiano la vita se non verranno fatti sbarcare, dopo che sono stati scoperti tra i membri dell’equipaggio alcuni casi positivi al Coronavirus. A mettere in guardia è il capitano della nave con una lettera. Secondo quanto riporta il Guardian, il primo caso è stato scoperto una settimana fa e sulla nave, che ha 5mila persone a bordo, non ci sono i mezzi per contenere il contagio ed isolare in modo adeguato i positivi, da qui il rischio che senza un evacuazione possa esserci una strage. «Non siamo in guerra, i miei marinai non devono morire», ha detto il capitano.

Russia, positivo al Coronavirus il medico che ha visitato Putin la scorsa settimana

EPA/ALEXEI DRUZHININ / | Il dottor Denis Protsenko (S) e il presidente russo Vladimir Putin

Il dottor Denis Protsenko, medico dell’ospedale di Kommunarka, che la scorsa settimana ha visitato il presidente russo Vladimir Putin, è risultato positivo ai test del Coronavirus (SARS-CoV-2). Ad annunciarlo è stato lui stesso con un post su Facebook: «Sono risultato positivo ai test del coronavirus, ma sono in buono stato di salute. Mi sono auto-isolato nel mio ufficio. Credo che l’immunità acquisita in questo mese stia facendo il proprio dovere». Al contempo il Cremlino rende noto che il presidente Vladimir Putin è stato sottoposto ai test ed è risultato negativo.

Al contempo le autorità russe hanno confermato nuovi 440 contagi da Coronavirus, portando così il numero totale delle persone contagiate a 2.777. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono morte 7 persone, portando il numero complessivo di decessi a 24 sin dall’inizio dell’epidemia.

Israele

EPA/ABIR SULTAN | Uomo a Gerusalemme, 30 March 2020

Sale anche il bilancio dei malati di Covid-10 anche in Israele. Rispetto alla giornata di ieri, il ministero della Sanità. ha reso noto che si contano 21 decessi e 5.991 pazienti positivi in più, di cui 97 in gravissime condizioni mediche e pertanto ricoverati nelle terapie intensive del Paese. La metà dei nuovi contagiati osserverà il periodo di quarantena a casa. Infine, 226 persone risultano ormai negative ai test e pertanto sono state dimesse dagli ospedali.

In copertina EPA/Will Oliver |Paramedici fuori dal St Thomas’ Hospital, Central London, 1 aprile 2020.

