Coronavirus, gli auguri di Pasqua di Conte: «Le rinunce di oggi per riconquistare quel che conta davvero»

Sceglie di fare gli auguri di Pasqua con un post su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che dedica il suo messaggio «a chi oggi soffre, a chi di fronte ha una sedia che rimane vuota, a chi lotta nelle corsie degli ospedali per allontanare lacrime e dolore dalla propria comunità». Il giorno dopo il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con l’Italia intera ancora alle prese con le restrizioni agli spostamenti per l’emergenza Coronavirus, Conte ricorda quanto «le rinunce che ognuno di noi compie in questa domenica così importante sono un gesto di attaccamento autentico a quello che conta davvero e che potremo riprenderci presto. Insieme ce la faremo».

Buona Pasqua a tutti gli Italiani. A chi oggi soffre, a chi di fronte ha una sedia che rimane vuota, a chi lotta nelle… Gepostet von Giuseppe Conte am Sonntag, 12. April 2020

