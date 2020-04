Coronavirus, i casi totali superano i 200mila: più di 2mila nuovi contagi in 24 ore. Altri 382 morti – Il bollettino della Protezione civile

Il bollettino del 28 aprile

L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile evidenzia un deciso calo nel numero dei nuovi positivi da Coronavirus mentre il dato relativo alle vittime è in leggero rialzo rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 382 nuovi morti (ieri erano 333). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 27.359

Ieri si contavano -290 nuovi casi di positività, oggi il relativo dato -608. Cifra che porta al ribasso il totale degli attualmente positivi al virus fino a 105.205 (ieri erano in totale 105.813). Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 201.505, con un incremento di 2.091 in un giorno (ieri l’incremento era di + 1.739 ). Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati 57.272 in 24 ore (ieri il dato era di 32.003 tamponi effettuati), il totale dei test è dunque arrivato a quota 1.846.934.

Per quanto riguarda le guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 2.317 pazienti (ieri il dato era 1.696 persone risultate negative al tampone), per un totale di 68.941 pazienti guariti. Si conferma il calo generale dei ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere sono al momento 19.723 (ieri erano 20.353), di cui 1.863 in terapia intensiva (ieri erano 1.956). Cresce il numero delle persone in isolamento domiciliare: in tutta Italia in questo momento sono 83.619 (ieri erano 83.504).

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi 10 giorni

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

