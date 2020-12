Oggi liberi i pescatori italiani rapiti in Libia, Di Maio e Conte a Bengasi. A Mazara scoppia la festa

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono in volo verso Bengasi, in Libia. L’obiettivo della missione sarebbe quella di riportare a casa gli equipaggi dei pescherecci italiani che sono stati sequestrati dalle autorità libiche. Nella roccaforte del generale Khalifa Haftar sono infatti trattenuti da inizio settembre gli equipaggi di due pescherecci italiani di Mazara del Vallo che comprendono in totale 18 persone, tra cui 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi. Marco Marrone, armatore della Medinea, uno dei due pescherecci sequestrati, ha dichiarato a Radio Capital di aver parlato con il ministro della giustizia Bonafede, il quale avrebbe detto che «c’è qualcosa di buono nell’aria».

«Aspettiamo la conferma ufficiale ma oggi sembra proprio la giornata giusta», ha aggiunto Marrone. «Ho pianto come un bambino. Ora aspettiamo solo la conferma». Entusiasmo e ottimismo anche a Mazara del Vallo dove i familiari dei 18 pescatori, una volta appresa la notizia del volo, si sono radunati davanti al Comune. «Ci arrivano telefonate che ci confermano l’imminente liberazione. Aspettiamo la conferma a momenti» ha dichiarato il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci. «Siamo davvero felici». Non mancano le polemiche da parte di chi, come il leader della Lega, Matteo Salvini, si lamenta dei ritardi nella liberazione dei pescatori. «Oggi sono 108 giorni dal sequestro, con comodo…», dichiara il leader del Carroccio.

Il sequestro

Il sequestro è avvenuto a inizio settembre, poche ore dopo una missione diplomatica italiana in Libia, attualmente alle prese con un difficile trattato di pace tra il generale della Cirenaica e al-Sarraj, in cui il ministro Di Maio aveva deciso di non incontrarsi con Haftar. Verso le 21 dell’1 settembre la Marina di Haftar aveva sequestrato i due pescherecci – Antartide e Medinea -, rei di aver gettato le reti a 35 miglia a nord di Bengasi in un tratto di mare ricco di gamberi rossi rivendicato come Zona economica esclusiva dalla Libia. Dopo l’arresto era partita una trattativa per liberare gli italiani a cui però era legato uno scambio con quattro libici carcerati in Italia nel 2015 per traffico di esseri umani. I due pescherecci si trovano attualmente sulla banchina principale della zona militare del porto di Bengasi.

