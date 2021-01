Crisi di governo, Conte: «Crisi? Spero non si arrivi a questo ma serve una maggioranza solida»

Il presidente della Repubblica ha invitato il premier a superare al più presto questa condizione di incertezza per far fronte alla pandemia

In attesa del Consiglio dei ministri previsto per questa sera, Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo fonti di maggioranza, l’incontro ha avuto un carattere interlocutorio. Il presidente Mattarella avrebbe ribadito al premier la necessità di uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell’allarmante situazione causata dalla pandemia. E proprio lo stato della coalizione è stato uno dei temi principali affrontati tra il premier e il presidente della Repubblica, ha chiarito Conte appena uscito dal Quirinale. Sulla possibilità di una crisi di governo Conte non si è sbilanciato: «Spero non ci sarà. Una crisi ora – ha aggiunto – non sarebbe capita dal Paese. Stiamo lavorando a un patto di legislatura a una maggioranza solida».

Intanto in queste ultime ore, dopo gli attacchi di Renzi e l’ultimatum di Conte, le carte sono in parte state rimescolate. Tuttavia, la crisi di governo non sembra essere stata ancora accantonata. Da una parte il premier avrebbe richiamato i leader dei partiti al tavolo del confronto con Renzi, che avrebbe accettato di buon grado l’invito a cercare di rimettere insieme il governo. Dall’altra, invece, secondo quanto confermato al quotidiano Il Foglio dai vertici di Italia Viva, Matteo Renzi è pronto a ritirare i ministri Bellanova, Bonetti e Scalfarotto. L’annuncio eventuale avverrà durante la conferenza stampa di Iv prevista per le 17.30.

Zingaretti: «Si faccia di tutto per riprendere il dialogo nella maggioranza»

ANSA/MASSIMO PERCOSSI | Il segretario del PD Nicola Zingaretti

In testa alla lista di chi invita alla coesione c’è il leader democratico Nicola Zingaretti, che non vuole saperne di far scricchiolare l’esecutivo. «Bisogna correre e non pregiudicare il lavoro. Si faccia di tutto per riprendere il dialogo, il confronto nella maggioranza, per trovare una soluzione alla crisi e affrontare con responsabilità i prossimi decisivi passaggi come lo scostamento di bilancio e i ristori economici alle imprese», ha scritto in una nota il segretario del Partito democratico. «Si lavori come abbiamo insieme deciso al patto di legislatura in tempi certi e brevi con buonsenso e facendo prevalere il bene comune e la buona politica. Si può fare».

Beppe Grillo: «Stiliamo un patto tra tutti i partiti»

Ansa | Il fondatore del M5s Beppe Grillo

Anche Beppe Grillo, fondatore di uno dei due partiti di maggioranza – il Movimento Cinque Stelle – si fa portavoce della lettera aperta del deputato pentastellato Giorgio Trizzino, invitando i partiti a lavorare insieme per il bene del Paese. «Stiliamo insieme un patto tra tutti i partiti e lavoriamo per la ricerca di un obiettivo condiviso che altro non può essere che la ricerca del bene comune per il Paese», dice. E ancora: «Lavoriamo uniti», spiega nel messaggio postato su Facebook. Una crisi, ora, non è la strada più giusta: i drammi legati alla pandemia da Coronavirus dovrebbero «indurci a riflettere sull’opportunità di continuare sulla strada di polemiche sterili e strumentali che in questo momento servono solo a dividere le energie di tutti coloro che devono occuparsi di rappresentare il Paese intero».

L’appello passa poi ai cittadini perché «convergano nella certezza che le istituzioni lavoreranno per loro e con loro ma che del loro singolo contributo avranno bisogno per far funzionare ogni più elementare meccanismo di quella macchina complessa che dovrà chiamarsi “ripresa”», si legge nella lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione rilanciata dall’ex comico. Infine: «Dimostriamo che la politica può essere anche di qualità e che può aggregarsi su progetti condivisi, nel segno reale del prendersi cura delle sofferenze e delle difficoltà degli altri. Diventiamo un po’ più egoisti nel senso buon del termine, cercando le soluzioni migliori per soddisfare le esigenze delle categorie più fragili e migliorando lo stile di vita di tutti nel segno dell’innovazione e del miglioramento delle conoscenze».

