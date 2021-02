Consultazioni, giornata cruciale per Draghi prima di salire al Colle. Anche Berlusconi a Roma – La diretta

È una giornata cruciale per Mario Draghi, presidente del consiglio incaricato che chiude oggi, 9 febbraio, il secondo giro di consultazioni in vista della formazione del governo. Si inizia alle 11 con il gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico, per proseguire poi con Liberi Uguali, Italia Viva-Partito socialista italiano e Fratelli d’Italia. Dopo la pausa pranzo il rush finale con Partito democratico, Forza Italia e Udc, Lega e Movimento 5 Stelle. Chiuse le consultazioni, andrà risolto il nodo della squadra di governo. Quindi Draghi salirà al Quirinale, prima dell’eventuale giuramento e del voto di fiducia, entro la fine della settimana. Nel suo programma, stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, massima priorità a vaccini, scuola, lavoro, fisco e ambiente. Riforme in chiave europeista e messa a punto di un calendario che permetta agli studenti di recuperare il tempo perso a causa della pandemia del Coronavirus.

La seconda giornata di consultazioni comincia alle ore 11 per poi chiudersi poco prima delle 18. Occhi puntati, in particolare su Pd e Lega, dopo le tensioni degli ultimi giorni e in vista di una coabitazione nell’esecutivo che si annuncerebbe tutt’altro che semplice. Sul fronte M5s, invece, si attendono i quesiti che verranno sottoposti agli iscritti della piattaforma Rousseau il 10 e 11 febbraio per decidere sull’ingresso del Movimento nel governo Draghi. Fratelli d’Italia, al momento, si conferma come l’unica forza politica ad aver espresso la volontà di stare all’opposizione. Importante sarà capire come si schiererà la sinistra, rappresentata da Leu e attraversata dai dubbi per la presenza della Lega nel governo. Domani, assicurata la maggioranza del suo governo, l’ex governatore di Bankitalia vedrà le parti sociali.

Berlusconi a Roma in vista delle consultazioni

Anche Silvio Berlusconi parteciperà in persona alle consultazioni a Roma. L’ex premier guiderà la delegazione di Forza Italia alle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. A inizio gennaio Berlusconi era stato ricoverato per un malore a Monaco per un problema al cuore e, una volta dimesso, si era trasferito a casa della figlia Marina, a Nizza. Nei giorni scorsi ha ribadito il suo sostegno a un nuovo esecutivo guidato da Draghi. Alle 13, come scrive l’Adnkronos, il leader azzurro vedrà i vertici del partito per un pranzo nella ex Villa Zeffirelli di sua proprietà sull’Appia Antica: Antonio Tajani, Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini. Parteciperà anche la senatrice Licia Ronzulli. È atteso anche Gianni Letta. Per l’ex premier sarà il primo pranzo nella villa che oggi ‘inaugura’, visto che manca dalla Capitale da quando è scattato il lockdown per la prima ondata di contatti Covid.

Il plauso di Gentiloni: «Da Draghi esperienza e leadership»

Dalle pagine del Financial Times, l’ex premier Paolo Gentiloni ha commentato: «Sono sicuro che Draghi userà la sua straordinaria esperienza e la sua forte leadership per far accadere le cose giuste». L’ex presidente della Bce «conosce benissimo i colli di bottiglia, le difficoltà, le sfide inerenti a far avanzare le riforme in Italia», ha osservato Gentiloni. Nell’articolo il commissario Ue osserva che un futuro governo Draghi sarà molto diverso da quello che Mario Monti guidò tra il 2011 e 2013. Il governo Monti ha operato in un periodo in cui i rendimenti del debito sovrano erano a livelli insostenibili e quando la Troika stava imponendo riforme impopolari. «Monti aveva una missione di salvataggio, quella di Draghi sarà una missione volta a non mancare un’opportunità storica», dice Gentiloni. Il successo o il fallimento di Draghi nell’utilizzare le risorse del Recovery Fund e nel fare le riforme, osserva il Financial Times, «sarà cruciale non solo per il futuro dell’Italia ma anche per la credibilità del piano economico più ambizioso lanciato dall’Ue dalla nascita dell’euro».

Il calendario delle consultazioni

Camera dei deputati | Il calendario delle consultazioni del 9 febbraio 2021

Questo il calendario dettagliato delle consultazioni di oggi 9 febbraio:

dalle 11 alle 11.30: Gruppo di Palazzo Madama di Europeisti-Maie-Centro democratico;

alle Gruppo di Palazzo Madama di Europeisti-Maie-Centro democratico; dalle 11.45 alle 12.15: LeU;

alle LeU; dalle 12.30 alle 13: Italia viva e Psi;

alle Italia viva e Psi; dalle 13.15 alle 13.45: Fratelli d’Italia;

alle Fratelli d’Italia; dalle 15 alle 15.30: Partito democratico;

alle Partito democratico; dalle 15.45 alle 16.15: Forza Italia e Udc;

alle Forza Italia e Udc; dalle 16.30 alle 17: Lega;

alle Lega; dalle 17.15 alle 17.45: Movimento Cinque Stelle.

