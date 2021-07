Incontro Conte-Draghi, sulla Giustizia i toni si abbassano: «Dal M5s atteggiamento costruttivo. Fiducia? Non se n’è parlato» – Il video

L’ex premier ha definito l’incontro con il presidente Draghi «proficuo e cordiale» e ha annunciato che non si candiderà per le elezioni suppletive

«È stato un incontro proficuo, molto cordiale, ci siamo confrontati su molti temi: sulla situazione politica ed economica in generale». Queste le prime parole dell’ex premier e attuale leader in pectore del M5s, Giuseppe Conte, dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il presidente Mario Draghi. «Ho ribadito e anticipato il pieno sostegno, ovviamente in continuità da parte del M5s, per il completamento del piano vaccinale e il sostegno per la politica sanitaria – ha proseguito Conte -. Ora c’è una recrudescenza per quanto riguarda il numero dei contagi, non possiamo abbassare la guardia». «Ovviamente abbiamo accumulato tanta esperienza durante oltre un anno di sofferenza e dobbiamo mantenere sempre vigili i presidi per la protezione civile e sanitaria – ha aggiunto -. Dobbiamo continuare a promuovere la campagna vaccinale perché è l’unico vero antidoto per contrastare la diffusione della pandemia e scongiurare l’arrivo di nuove ondate. Questo anche per proteggere il tessuto economico e sociale».

Conte: «Sulla Giustizia il M5s darà il proprio contributo con un atteggiamento costruttivo»

Tra gli altri temi discussi c’è stata la riforma della Giustizia. Su questo punto Conte dice di aver assicurato «il contributo e l’atteggiamento costruttivo da parte del M5s: il Movimento aveva già lavorato per l’accelerazione dei processi, anche penali, anche durante i lavori parlamentari. Adesso il M5s darà il proprio contributo per migliorare e velocizzare ancor più i processi». Ma l’avvocato di Volturara Appula ha precisato che durante il colloquio con il presidente Draghi è stato «ribadito è che però il M5s sarà molto vigile nel scongiurare che non si creino soglie di impunità. Su questo, nell’ambito del dibattito parlamentare, il Movimento sarà molto attento per miglioramenti ed interventi che possano scongiurare soglie di impunità».

Conte: «Nessun cenno al voto di fiducia, mi rimetto alla dialettica del Parlamento»

Nessun cenno secondo l’ex premier al possibile voto di fiducia che il governo potrebbe imporre sul voto per la riforma della Giustizia. «Al governo stanno a cuore tempi molto rapidi nell’approvazione della riforma – ha spiegato Conte – e in questo momento c’è una dialettica parlamentare, com’è giusto che accada, ci sono stati alcuni emendamenti presentati anche dal governo. Io mi rimetto alla dialettica parlamentare e a soluzioni che non siano ideologicamente convincenti, ma che siano tecnicamente sostenibili».

Conte: «Necessario mettere da parte bandierine e ideologie»

Quanto alla posizione dell’ex alleato del governo gialloverde, Matteo Salvini, sulla riforma della Giustizia («La riforma non si cambia neanche di una virgola»), Conte ha espresso la volontà di «metter da parte le bandierine e le ideologie». «Noi dobbiamo parlare agli italiani – ha puntualizzato Conte -. Dobbiamo assicurare un’amministrazione della Giustizia con tempi chiari definiti ma assicurando che alle vittime di reati vada assicurata giustizia. Però non possiamo creare le condizioni per cui svaniscano nel nulla i processi – ha aggiunto -. Queste sono valutazioni che devono riguardare tutte le forze politiche, non possono essere premure e appannaggio di un’unica forza politica, perché noi rispondiamo con il nostro operato agli italiani».

Conte: «Non mi candido alle elezioni suppletive»

L’ex premier ha inoltre aggiunto che non intende candidarsi alle elezioni suppletive: «Per me la politica è in dappertutto, e ho pensato di non candidarmi alle suppletive, anche se c’era la possibilità di candidarsi in un seggio. Questo – ha chiosato Conte – perché in questo momento ho preso un impegno che per me è prioritario, ossia quello di rilanciare il M5s. Se mi candidassi e venissi eletto mi ritroverei a frequentare pochissimo il Parlamento, per cui ho grande rispetto».

Foto in copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI

Video: Facebook / Giuseppe Conte

