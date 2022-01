Quirinale, Salvini insiste: «Voglio una presidente donna». Letta: «È durissima». Lega verso l’astensione

8.42 – La Lega verso l’astensione al primo scrutinio

«Se non ci sarà un nome condiviso la Lega si asterrà al primo scrutinio della giornata per l’elezione del Presidente della Repubblica». Lo ha fatto sapere il leader Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti davanti a Montecitorio. «I voti a caso non fanno fare una bella figura al Parlamento», ha aggiunto il capo del Carroccio.

8.30 – Incontro Salvini, Letta, Conte

Arrivato a Montecitorio il leader della Lega Matteo Salvini a fatto sapere di un incontro con il segretario Pd Enrico Letta e il capo del M5S Giuseppe Conte negli uffici della Camera.

8,20 – Salvini: «Si elegga un presidente donna»

«Mi piacerebbe che questo Parlamento un po’ ballerino eleggesse il primo presidente della Repubblica donna». Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega arrivando a Montecitorio. «Non ho un profilo X, ho una mia idea e voterai una donna, ma nessuno è autosufficiente e purtroppo qualcuno gioca ai no. Ho fatto quindici proposte ora mi taccio», aggiunge, «ho almeno tre nomi da portare». A pronunciare le prime parole della giornata anche il segretario del Pd, Enrico Letta, aprendo alla Camera i lavori della riunione dei grandi elettori del Pd. «Ognuno di noi qua dentro interpreti il suo ruolo come grande elettore e non grande twittatore. Da queste scelte dipende il futuro del Paese».

8,25 – Tajani: «Saremo al vertice di maggioranza»

Arrivato a Montecitorio, il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, parla ai giornalisti annunciando la partecipazione al vertice di maggioranza che si terrà in mattinata. «Ci saremo per cercare di trovare una soluzione, la più ampia possibile».

8,10 – I grandi elettori pentastellati si riuniscono in assemblea congiunta

ANSA/FABIO FRUSTACI

La giornata comincia con l’appuntamento su Zoom dei grandi elettori del Movimento 5 Stelle. Per le 8.45 si riuniranno in assemblea congiunta sulla piattaforma online e discuteranno sul sesto giorno di votazioni previsto per oggi 29 gennaio. L’incontro è stato fissato poco prima del primo scrutinio, oggi previsto alle 9.30. Si procederà poi con il secondo nel pomeriggio, alle 16.30. «Avanti con Mattarella», scrive sui social il senatore M5S Primo Di Nicola, «nella battaglia che si sta consumando in Parlamento è evidente a tutti che si stanno confrontando due mondi diversi e sempre più lontani. Ci sono coloro, fortunatamente sempre più numerosi, che cercano di interpretare la voglia di questo Paese di uscire dalle drammatiche emergenze rimanendo nel solco dell’unità nazionale». E continua: «Dall’altro ci sono coloro che pensano di utilizzare queste elezioni per altri fini. E con questo obiettivo non si fanno scrupolo di bruciare figure e cariche istituzionali che andrebbero invece salvaguardate». L’obiettivo secondo Di Nicola è chiaro: «Non eleggere il presidente della Repubblica di cui l’Italia ha bisogno ma cercare di affermare interessi di parte per andare magari il prima possibile a elezioni anticipate».

7,53 – Il borsino di Open sul Quirinale

Nel borsino di Open di oggi spunta Sergio Mattarella. I 336 voti ricevuti durante la sesta votazione e l’apertura (parziale) di Berlusconi a un bis dell’attuale inquilino del Quirinale fanno schizzare in alto le sue quotazioni (ora è a 30) mentre lunedì sarà il suo ultimo giorno da presidente. Subito dopo c’è Elisabetta Belloni (a 25), chiamata in causa nei giorni scorsi e oggi fortissima dopo l’endorsement di Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Insieme a lei Pier Ferdinando Casini (a quota 25), che dovrebbe essere il nome di centristi e Forza Italia nella chiama di oggi. Chiudono Mario Draghi (10) e Marta Cartabia (10).

Leggi anche: