Roma, in ginocchio e pistola alla tempia: così un gelataio è stato minacciato dalla mafia albanese

L’uomo in foto, 41 anni, detto il Gelataro perché aveva lavorato in un bar, ritenuto «reggente» della piazza di spaccio «Dei due leoni» a Tor Bella Monaca, a Roma, è stato prima sequestrato, poi portato all’interno di un bosco e infine minacciato con tanto di pistola alla tempia. L’obiettivo dei suoi rapitori era quello di estorcergli 50 mila euro oltre a ottenere le scuse perché, secondo loro, sarebbe stato lui a fare il nome degli albanesi alla Squadra mobile di Roma. Questa è una delle storie raccapriccianti che emerge dalle chat di «Sky Ecc», un sistema di messaggistica scovato da Europol, che ha coordinato gli investigatori francesi, tedeschi e del Belgio. Un sistema in cui c’è davvero di tutto e nel quale alcuni presunti narcotrafficanti si sarebbero scambiati messaggi di ogni genere. Dalle immagini di violenza – come nel caso del Gelataro – all’idea di uccidere un magistrato italiano che stava coordinando l’inchiesta sui narcotrafficanti albanesi. Ipotesi che, poi, è sfumata e che ha comunque portato i carabinieri ad arrestare, a gennaio, 27 persone con l’accusa di far parte di un giro di narcotrafficanti guidati dall’albanese Elvis Demce. La Procura ha contestato l’aggravante mafiosa.

Il rapimento del gelataio

Al rapimento del Gelataro avrebbero partecipato diversi sodali di Demce «Lo andiamo a pija, lo buttamo da qualche parte, non lo famo ritrovà più a sto infame», dicevano. E ancora: «Lo porto in mezzo a un prato, gli metto il ferro in bocca», «Gli dico: “Ho la sicurezza che sei ‘na spia, brutto infame”. Lo faccio piscià sotto. Se non dà i soldi lo apriamo, vuoi che ti mando la foto?». E, in effetti, quella foto durante il rapimento arriva con una richiesta ben precisa: cosa fare di lui? Per fortuna si decide di non ucciderlo ma quella scelta ha un costo: 50 mila euro. «Sto infame parlava e piagneva», raccontavano subito dopo. Demce, tra l’altro, scrivendo a un suo sodale, confermava che il Gelataro si sarebbe scusato e avrebbe persino pagato il “riscatto”. «Questa è la fine che fanno le persone che non mi rispettano». E non è finita qui.

Il progetto di uccidere il pm

Il gruppo criminale avrebbe voluto uccidere persino il pm titolare dell’indagine, che stava facendo luce sui loro loschi affari. «Sabato è la festa mia, che mi fai per regalo’?» diceva un affiliato al suo capo, Demce, alludendo al progetto di uccidere il pm «che me vo vede morto». Nelle chat ci sono anche le foto di una pistola e del mitragliatore che sarebbe servito per uccidere il magistrato. L’idea, in realtà, sarebbe stata di Alessandro Corvesi, già nella Primavera della Lazio, arrestato a luglio con 27 chili di cocaina: «Hanno mai ucciso un pm? Lo voglio uccide. Lo sparo fuori a piazzale Clodio». Demce, però, consapevole che organizzare un attentato non sarebbe stato semplicissimo e che avrebbe attirato ancora di più l’attenzione di magistrati e forze dell’ordine della Capitale, avrebbe proposto di pagare una prostituta per girare un video compromettente così da incastrarlo e ricattarlo. «A questi per faje male più che sparaje, faje qualche video o ave qualcosa per tenerli per le palle», concludeva Demce, come ricostruiscono oggi il Corriere della Sera e Repubblica nelle edizioni locali di Roma.

