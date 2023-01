I Maneskin superospiti a Sanremo, Amadeus riporta la band all’Ariston

I Maneskin saranno gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo, che andrà in onda il prossimo giovedì 9 febbraio. Lo ha annunciato il direttore artistico e conduttore del Festival, Amadeus. L’anticipazione è stata svelata nel corso del Tg1. Presente anche la band, anche se priva di un membro, Ethan Torchio: il batterista sarebbe infatti stato costretto a rimanere a casa per via della febbre. Il gruppo, lanciato nella galassia del successo internazionale proprio dopo il trionfo ottenuto al Festival, ha appena pubblicato il nuovo album Rush!. È inoltre candidato ai Grammy Awards 2023, in programma a Los Angeles il 5 febbraio, nella categoria Best New Artist.

Nei giorni passati il padrone di casa, Amadeus, aveva già reso noto che sul palco di Piazza Colombo, «a 100 metri dall’Ariston», si esibiranno in collegamento con il teatro grandi nomi della musica italiana: da Piero Pelù a Francesco Renga e Nek, da Achille Lauro ad Annalisa e ancora La Rappresentante di Lista. Amadeus aveva annunciato anche che i Pooh saranno ospiti della prima serata del Festival, il 7 febbraio, assieme ai vincitori della scorsa edizione, Mahmood e Blanco. L’8 febbraio invece il palco dell’Ariston sarà calcato dai Black Eyed Peas, e nella stessa data sono attesi gli altri tre superospiti: Gianni Morandi, che sarà co-conduttore, Al Bano e Massimo Ranieri.

