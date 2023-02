Sanremo 2023, dalle parole di Chiara Ferragni allo sfogo di Blanco. Cosa è successo nella prima serata del Festival

Le luci dell’Ariston si sono accese per la prima serata di Sanremo 2023. L’immancabile padrone di casa Amadeus a fianco del co-conduttore Gianni Morandi ha accolto il pubblico in teatro e a casa con grande emozione. I due hanno raggiunto il palco scendendo la scalinata più famosa della televisione italiana: «Un onore, una gioia avere Gianni vicino a me per tutta la serata», ha detto il direttore artistico. «Ci sono emozioni che non passano mai, difficili da descrivere, un autentico privilegio, come quello di poter dire benvenuti alla 73esima edizione del Festival di Sanremo», ha continuato Amadeus. Sergio Mattarella ha segnato uno dei momenti più significativi del Festival: nessun presidente della Repubblica aveva mai presenziato alla kermesse canora fino ad ora. Da Chiara Ferragni a Roberto Benigni, sul palco dell’Ariston si sono alternati ospiti e temi importanti. Poi lo spazio alla musica con i 14 cantanti in gara. I brani dei favoriti Margo Mengoni e Ultimo hanno lasciato forse con la necessità di un maggiore ascolto, Anna Oxa e i Coma Cose hanno invece emozionato per intensità e interpretazione. Un ritmo non sempre coinvolgente quello della scaletta, travolto nell’ultima parte di serata dallo sfogo di Blanco: la distruzione dei fiori di Sanremo durante la performance ha fatto guadagnare all’artista non pochi fischi da parte del pubblico presente in sala. La classifica della sala stampa si esprime mettendo Mengoni al primo posto, subito dopo Elodie e Coma Cose.

Stop alla gara

Da I Cugini di Campagna a Gianluca Grignani, da Olly a Mara Sattei, la gara canora della prima serata finisce qui. I conduttori rimangono sul palco con Chiara Ferragni e insieme leggono la classifica della sala stampa. Ultima nelle preferenze Anna Oxa. Il primo posto, come da pronostico, va a Marco Mengoni, seguito da Elodie e Coma Cose. La linea poi va a Fiorello e al suo dopo Festival.

Blanco distrugge i fiori di Sanremo, fischi all’Ariston

Uno dei momenti più surreali della serata. Blanco arriva sul palco per presentare il suo ultimo singolo, ma fin dai primi secondi del brano sembra avere problemi di audio. L’imprevisto tecnico continua, e il giovane artista, dopo diversi cenni alla regia, smette di cantare e comincia a prendere a calci i vasi di fiori presenti sul palco. L’esibizione va avanti così, e termina con tutti i fiori distrutti. Il dissenso del pubblico non si è fatto attendere: tra fischi e urla, il cantante tenta di spiegare il suo gesto, «la musica è anche divertimento».

Chiara Ferragni a nudo sul palco: la lettera alla «me bambina»

In un ambito che riproduce le forme del suo corpo senza censure, l’influencer Chiara Ferragni torna sul palco, stavolta per il suo monologo. Sceglie di leggere una lettera, scritta di suo pugno a una se stessa bambina. La Chiara di oggi parla a quella di ieri, raccontando traguardi, successi, ma anche difficoltà e paure. Nel lungo discorso i temi della violenza psicologica, della famiglia, l’odio dei social, il sessismo. «Tu sfidali e non avere paura», ha detto l’imprenditrice commossa.

Standing ovation per i Pooh

Il momento revival è anche questa volta uno degli ingredienti fondamentali per far cantare tutto l’Ariston. I Pooh arrivano sul palco con un medley dei loro più grandi successi. Da Uomini soli a Piccola Katy, il gruppo ha scaldato il teatro, che ha ripagato gli artisti con un lungo e forte applauso. Riuniti per l’occasione anche con Riccardo Fogli hanno annunciato un concerto evento che si terrà il 6 luglio allo stadio di San Siro, a Milano. Poi il ricordo a Stefano D’Orazio morto lo scorso 2020.

I Coma Cose emozionano

Dopo le emozioni del ritorno di Anna Oxa, ci sono i Coma Cose nella top tre delle esibizioni più intense della prima serata del Festival. «Cantiamo quello che ci è successo nell’ultimo anno: una crisi superata», spiegano ai conduttori prima di cantare. E in effetti l’intensità di un momento così complesso ha riguardato ogni singola nota del brano intitolato L’addio. Anche l’interpretazione è totalmente in linea: coreografia studiata nei minimi particolari e uno sguardo reciproco che trasmette ancora amore. Alla fine del brano un bacio incorona l’emozione del momento.

La gara continua: arrivano (i favoriti) Mengoni e Ultimo

La gara continua con uno dei favoriti di questa 73esima edizione del Festival. Marco Mengoni si esibisce con il brano Due vite. Voce come sempre perfetta ma la canzone al primo ascolto non convince quanto la capacità vocale dell’artista romano. Il pubblico del teatro sembra però aver apprezzato la performance, saluta Mengoni con uno degli applausi più forti fatti ai cantanti finora. E’ il turno della giovane Ariete, brano dolce e intenso, che termina con un cinque dato ai due conduttori. Il FantaSanremo colpisce ancora. Gli inediti continuano con un altro dei favoritissimi, Ultimo sale sul palco con Alba.

Blanco e Mahmood, di nuovo brividi

La coppia vincitrice di Sanremo 2022 torna all’Ariston con il brano che ha conquistato milioni di fan. Le note di Brividi cantata da Blanco e Mahmood avvolgono l’Ariston ed è come tornare indietro di un anno, quando i due giovanissimi artisti si guadagnavano già dalle prime serate del Festival il posto dei favoriti per la vittoria. «I vincitori tornano per farci sentire la canzone vincitrice», ha spiegato Amadeus sul palco insieme a Chiara Ferragni. Il video della vittoria ha anticipato l’arrivo del palco dei due cantanti. «Una canzone che ha battuto tutti i record possibili», ha continuato l’influencer, elencando i grandissimi numeri conquistati dal brano.

Chiara Ferragni scende le scale: «Pensati libera»

«Pensati libera», così l’influencer Chiara Ferragni compare dalla cima della lunga scalinata del teatro Ariston. La scritta sulla stola è uno dei primi messaggi che l’imprenditrice digitale ha deciso di dare al pubblico da uno dei palchi televisivi più importanti d’Italia. «Sono agitatissima», dice ai due conduttori, spiegando quanto negli ultimi mesi abbia parlato con tutte le persone a lei attorno della grande avventura che la aspettava. Il ghiaccio si scioglie con il primo annuncio. Ferragni al lato del palco introduce il successivo cantante in gara, Mr. Rain.

Comincia la gara, Anna Oxa incanta il teatro

Anna Oxa incanta il palco, GianMaria è la prima quota Gen Z della gara. I due artisti in augurano ufficialmente la competizione musicale. Arca dell’umanità andata a fondo, cuori puri mangiati dall’avidità, sali e poi un’altra vita tu, vivrai. Il testo di Oxa parla di una rinascita per l’intera umanità.

Arriva Benigni ed è subito show

Sul palco arriva l’attesissimo Roberto Benigni ed è subito grande show. «Bisogna stare attenti ad Amadeus perché vuole prendersi tutto, presidente è costituzionale?», ha detto riferendosi al direttore artistico ormai veterano del Festival e rivolgendosi a Mattarella. «Presidente ma sa quanto dura Sanremo? Se vuole vederne metà va bene lo stesso», ha scherzato l’attore. Benigni ha poi guadagnato il centro del palco parlando della straordinaria tradizione del Festival: «Dove c’è la musica non ci può essere nulla di cattivo, e infatti qui a Sanremo è tutto bello». E ancora: «Questa edizione è particolarmente bella, perché si celebra il 75° anniversario della Costituzione italiana, che è legatissima con l’arte, è un’opera d’arte e canta anche lei, canta la libertà dell’uomo, ogni sua parola sprigiona una forza evocativa e rivoluzionaria come le opere d’arte perché butta all’aria tutta l’oppressione che c’era prima».

Il saluto al presidente Mattarella

Dal palco d’onore del teatro Ariston il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato tutti i presenti segnando così uno dei momenti più importanti del Festival. Per la prima volta nella storia della kermesse un presidente della Repubblica ha presenziato la prima serata e per lui l’accoglienza dell’Ariston per Mattarella è stata calorosissima. Subito dopo il saluto, Morandi ha intonato l’Inno di Mameli. «La sua presenza ci ricorda che quest’anno ricorre l’anniversario della 75° edizione di cui lei è il nostro amato garante», ha detto Amadeus rivolgendosi verso il palco d’onore.

