Meghan Markle e il bullismo online: «Sono la persona più bersagliata dagli hater al mondo»

"Vittima di bullismo" per 10 anni sui social media «ma sono ancora qui». Il messaggio di Meghan Markle ai giovani australiani che lottano contro gli hater online ogni giorno

In un video diffuso da The Independent, Meghan Markle torna a far parlare di sé con nuove dichiarazioni, mentre si trova in Australia dove ha recentemente fatto un’apparizione come giudice ospite nel programma MasterChef Australia. Questa volta, il suo è un messaggio di speranza per i giovani e una critica ai social media, sui quali sarebbe stata “vittima di bullismo” per anni, diventando così la persona con più hater al mondo.

Lo sfogo contro il bullismo online

La Duchessa di Sussex, Meghan Markle, oggi si trovava insieme al marito Harry, Duca di Sussex, presso la Swinburne University of Technology di Melbourne, all’interno di un momento di discussione con alcuni giovani dell’organizzazione australiana per la salute mentale Batyr. Così ha deciso di lanciare un messaggio ai ragazzi che la stavano ascoltando. «Sono stata la persona più bersagliata dagli hater al mondo. Uomo o donna», ha dichiarato. E ha continuato: «Ma sono ancora qui».

La critica all’industria dei social media

Si tratta di un’industria miliardaria, dice riferendosi ai social media, che è completamente ancorata alla «crudeltà per ottenere click» e che non è destinata a cambiare. Rivolgendosi quindi ai giovani che hanno a che frequentano e si confrontano con il mondo online ogni giorno, ha detto: «Quindi, voi dovete essere più forti di “lei”».

Il messaggio di speranza, scritto sulla borsa che le ha regalato un’amica

«Una mia amica mi ha dato una piccola borsa con una scritta», ha raccontato. Sopra all’oggetto, sarebbero impresse delle parole che la Duchessa di Sussex rileggerebbe ogni giorno, come una sorta di mantra, e che avrebbe deciso di condividere con i giovani, sperando di lanciare un messaggio di speranza.

«A volte capisco quello di cui parlate: depressione, ansia, mancanza di volontà, di appetito o di voglia di andare avanti ed uscire dal letto» e questa è la frase sulla mia borsa: «ll mio augurio per te è che tu continui a essere quello che sei. A stupire il mondo con la tua gentilezza e a permettere all’umorismo di intenerire il tuo cuore». Ha anche commentato che sa che non sarà facile, ma che insieme tutto è possibile.

Anche Harry ha partecipato all’incontro, dove ha parlato dei benefici ottenuti in terapia, affermando: «Ho aspettato di essere letteralmente rannicchiato in posizione fetale, molto più vecchio, sdraiato sul pavimento della cucina». E ha continuato: «Fino a quando non ho pensato: “Ok, forse dovrei provare questa terapia”».