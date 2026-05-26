Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoElezioni comunaliFerrariMaldive
ATTUALITÀAccoltellamentiAutoEmilia-RomagnaGiovaniInchiesteModenaSalute mentale

Modena, la procura chiede la perizia psichiatrica per Salim El Koudri. Il legale: «Necessaria per accertare condizioni e movente»

26 Maggio 2026 - 16:50 Matteo Revellino
Salim El Koudri Modena
Salim El Koudri Modena
La richiesta è in mano al Gip. La difesa: «Perizia non per sottrare il 31enne dalle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno e utile»
Google Preferred Site

La procura di Modena ha richiesto la perizia psichiatrica per Salim El Koudri, 31enne fermato per «strage e lesioni aggravate», dopo che sabato 16 maggio ha travolto sette persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al Gip, per un incidente probatorio. L’iniziativa del pm Luca Masini è stata accolta con favore dalla difesa di El Koudri «non come un modo per sottrarlo alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto», sottolinea l’avvocato Fausto Gianelli, difensore dell’indagato.

Proseguono le indagini

Il 19 maggio scorso, la gip Donatella Pianezzi aveva escluso «qualsiasi nesso diretto tra il gesto e il disturbo schizoide di personalità» per cui El Koudri era in cura al Centro per la salute mentale di Castelfranco Emilia. La giudice aveva tuttavia disposto che l’Amministrazione penitenziaria sottoponesse l’indagato a un periodo di osservazione delle sue condizioni psichiche, con l’eventuale trasferimento in reparti specializzati da individuare a cura della stessa amministrazione, dandone successiva comunicazione all’autorità giudiziaria. Intanto, proseguono le ricerche nella vita dell’indagato, per capire quali siano state le motivazioni del gesto. Ieri, 25 maggio, dall’analisi dei suoi dispositivi elettronici personali sono emerse le ricerche del giovane sugli attentati terroristici in Europa.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«L’Università sapeva, non era là per turismo», l’accusa sulla prof Montefalcone alle Maldive. La scheda sparita: perché l’hanno cancellata dal sito

2.

Il passeggero avvisa l’equipaggio e il volo easyJet per Londra viene dirottato a Fiumicino: cosa si era dimenticato in valigia

3.

«32 violenze in un mese e mezzo»: le accuse al primario Michieletti

4.

«Dovevate spararmi alle gomme», la trappola sotto casa dopo 40 km in fuga. Finge di non capire, poi minaccia i vigili: «Vi ho solo speronato»

5.

La maestra che fece sesso con minori torna a processo, annullata l’assoluzione. La reazione di Daniela Casulli contro i magistrati – Il video

leggi anche
salim el koudri attentato modena genitori sorella
ATTUALITÀ

Salim El Koudri e la possibile contestazione dell’odio razziale: «Arrabbiato con gli italiani per il lavoro»

Di Alessandro D’Amato
Modena auto pedoni
ATTUALITÀ

Salim El Koudri e le ricerche in rete sugli attentati europei prima di agire con l’auto contro la folla a Modena

Di Stefania Carboni
Questura di milano permesso di soggiorno
ATTUALITÀ

Dopo la strage di Modena si torna a parlare del permesso di soggiorno “a punti”: ecco cosa dice oggi la legge in Italia

Di Roberta Brodini
Fausto Gianelli, avvocato di El Koudri
ATTUALITÀ

«Chi paga l’avvocato di El Koudri?», risponde Fausto Gianelli. L’accusa ad Adinolfi e l’ondata di commenti «aizzati da youtuber e influencer»

Di Giovanni Ruggiero
schlein meloni
POLITICA

La frase shock della leghista contro Schlein, il riferimento a Modena: «Non c’è un depresso che passa di lì e ci fa un favore?». Solidarietà da Meloni

Di Alba Romano
Modena auto pedoni
ATTUALITÀ

«Quello che mi è successo non è colpa dei modenesi», parla la turista tedesca amputata alle gambe: presto rientrerà in Germania

Di Matteo Revellino
FACT-CHECKING

«L’eroe di Modena è un attore»: la teoria del complotto su Luca Signorelli

Di David Puente